Amennyiben a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) jóváhagyja, 36 magyar úszó és két nyíltvízi úszó indulhat a tokiói olimpián - így döntött a Magyar Úszó Szövetség elnöksége, jóváhagyva Sós Csaba szövetségi kapitánynak az edzőbizottság által is megerősített előterjesztését.

A magyar szövetség hétfői bejelentése szerint a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka négy, míg Késely Ajna három számban indul a július 23-án rajtoló olimpián - ezzel ők a "csúcstartók" a csapaton belül.



A férfiaknál hat olyan úszót találni, aki két számban indul, a többiek egyben - nem számolva a potenciális váltószerepléseket.



"A csapat derékhadát az A-szintesek teszik ki, örvendetesen sokan teljesítették a biztos induláshoz szükséges kritériumot" - fogalmazott Sós Csaba.

"Hogy akiket régen B-szintesként emlegettünk, azok indulhatnak-e, ez csak június 30-án dől el. Most ugyanis ezt "meghívásos idő"-ként határozza meg a szabály, azaz a nemzetközi szövetségen múlik, hogy meghívja-e az adott versenyzőt Tokióba."



Vannak, akiknek még nem biztos a helyük. Közéjük tartozik Sebestyén Dalma is.

Fotó: Marcel ter Bals/BSR Agency/Getty Images



A szövetségi kapitány jelezte: korábban ez automatizmus volt, most azonban kérdés, hogy a buborék-olimpián a szigorú intézkedések, a résztvevői létszám visszaszorítása miatt esetleg húznak-e a kereten.



"Azaz még nem mondhatjuk biztosra, hogy ez az abszolút végleges névsor, csak reménykedünk benne. Miután öt váltóban is sikerült a kvalifikáció, több olyan úszót is tudtunk nevezni, akinek megvan a B-szintje, ezért ha csak a váltóban is, de rajthoz állhatnak majd Tokióban. Az olimpiai szereplés érték, rang, ezért igyekeztem mindenkinek megadni a lehetőséget, aki a teljesítményével rászolgált erre" - tette hozzá.



A magyar olimpiai úszóválogatott (B-vel jelölve a meghívásos időket elért úszókat):



Békési Eszter (200 m mell)

Bernek Péter (400 m vegyes)

Bohus Richárd (100 m hát)

Burián Katalin (100 m hát, 200 m hát)

Cseh László (200 m vegyes)

Fábián Fanni (200 m gyors - B)

Gyurinovics Fanni (4x100 m mixed vegyes)

Gyurta Gergely (1500 m gyors)

Halmai Petra (4x100 m mixed vegyes)

Holló Balázs (4x200 m gyors)

Holoda Péter (4x100 m vegyes)

Horváth Dávid (100 m mell - B, 200 m mell - B)

Hosszú Katinka (200 m hát, 200 m pillangó, 200 m vegyes, 400 m vegyes)

Jakabos Zsuzsanna (4x200 m)

Kalmár Ákos (800 m gyors, 1500 m gyors)

Kapás Boglárka (200 m pillangó)

Kenderesi Tamás (200 m pillangó)

Késely Ajna (400 m gyors, 800 m gyors, 1500 m gyors)

Kós Hubert (200 m vegyes)

Kovács Benedek (4x100 m mixed vegyes)

Kozma Dominik (200 m gyors)

Lobanovszkij Makszim (50 m gyors)

Márton Richárd (4x200 m)

Mihályvári Farkas Viktória (1500 m gyors, 400 m vegyes)

Milák Kristóf (100 m pillangó, 200 m pillangó)

Németh Nándor (100 m gyors, 200 m gyors)

Sebestyén Dalma (200 m vegyes, 100 m pillangó - B)

Senánszky Petra (50 m gyors - B, 100 m gyors - B)

Sztankovics Anna (100 m mell - B)

Szabó Szebasztián (100 m gyors, 100 m pillangó)

Takács Tamás (4x100 m vegyes)

Telegdy Ádám (100 m hát, 200 m hát)

Veres Laura (4x200 m)

Verrasztó Dávid (400 m vegyes)

Verrasztó Evelyn (4x200 m gyors)

Zombori Gábor (400 m gyors)

Nyílvízi úszás

Olasz Anna (10 km)

Rasovszky Kristóf (10 km)

Borítókép: Eric Alonso/Getty Images