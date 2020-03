A háromszoros olimpiai bajnok úszó Hosszú Katinka sporttársaival együtt napról napra bizonytalanságban készül.

A 30 éves klasszis vasárnap este Facebook-oldalán számolt be a koronavírus-járvány miatt kialakult őt érintő helyzetről, és kiemelte, mivel a következő két hónap minden versenyét törölték - köztük az olimpiai kvalifikációs országos bajnokságot, és a májusi Európa-bajnokságot is elhalasztották -, ezért teljesen felborult a program.



"Nem igazán tudjuk, hogy mire is készülünk, mi lesz az olimpiával, hova tovább" - mondta Hosszú Katinka.





A nagymedencében kilencszeres világbajnok megjegyezte, ebben a helyzetben is megpróbálja a pozitívumokat meglátni. Most olyan dolgokra van idő, amelyekre a rohanó világban kevesebb volt, azaz a szeretteinkkel lenni.

Borítókép: Facebook/Hosszú Katinka