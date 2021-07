A hátúszószámokra koncentrál, így nem áll rajthoz 200 méter vegyesen Kaylee McKeown a pénteken rajtoló tokiói olimpián.

Rohan Taylor, az ausztrálok szövetségi kapitánya csütörtökön jelentette be, hogy egyik legjobbjuk - a három számban, köztük 200 vegyesen is világranglista-vezető McKeown - a 100 hátat favorizálja a 200 vegyes helyett, így utóbbitól visszalép.

"Olimpiai újoncként nagy kihívás lesz számára a viadal, hónapok óta egyeztetett erről az edzőjével, tiszteletben tartom a döntését" - fogalmazott Taylor.



A 100 háton világcsúcstartó McKeownra - aki ebben a számban várhatóan hatalmas csatát vív majd az amerikai Regan Smith-szel - a vegyesváltókban is számítanak amellett, hogy 200 háton is szerepel.

A 200 vegyesen világcsúcstartó és címvédő Hosszú Katinkának - illetve a szám másik magyar indulójának, Sebestyén Dalmának - így eggyel kevesebb riválissal kell majd felvennie a harcot.

A 200 vegyest hétfőtől szerdáig rendezik Tokióban.

