Eljegyezték a paralimpiai bajnok Illés Fannit.



Az úszó közösségi oldalán jelentette be, hogy párja, aki egyben az edzője is, megkérte a kezét. Szabó Álmos és Illés Fanni négy éve alkotnak egy párt, és nem csak az uszodában, az életben is hatalmas köztük az összhang.

Fanni egy megható üzenetben mesélte el követőinek, gyermekkorában mennyire lehetetlennek gondolta azt, hogy egyszer az ő életében is elérkezik ez a pillanat. Arról is írt, számára Álmos a nagybetűs társ, így most a világ legboldogabb nőjének tartja magát.



„Kislány korom óta úgy voltam ezzel a dologgal: ááá nekem biztos, hogy nem lesz férjem, hiszen gyűrűs ujjaim sincsenek, gondoltam ez egy tuti jel…"



"Azonban ma este a nagybetűs FÉRFI, aki több mint négy éve a társam az élet minden területén, álmaim gyűrűjével a kezében azt mondta nekem, hogy szeretné, ha a felesége lennék és ezzel engem a világ legboldogabb nőjévé tett” – írta posztjában.

Borítókép: Facebook.com/Illés Fanni