Az év végével számos sportoló foglalta össze képek, vagy rövid írás segítségével a 2021-es évét a közösségi oldalakon. Így tett Kapás Boglárka is, aki élete legnehezebb időszakáról is beszámolt.



Az úszó írásában elárulta, az év elején elvesztette imádott húgát, ami hatalmas csapást jelentett számára. Hozzátette, bár feladhatta volna, de ő más utat választott magának. Úgy döntött, hogy tovább küzd a gyermekkorában kitűzött célért, ezzel is tisztelegve testvére emléke előtt.



„Pályafutásom során nagyon sokszor tették már fel nekem azt a kérdést, hogy miért legyen valaki úszó, élsportoló. Mindig elmondtam a szokásos választ, hogy azért, mert egy egészséges életmódot fog folytatni, mert megtanulja beosztani az idejét, meg persze azért, mert a versenyeken megtanulja kezelni azt is, ha nyer, illetve, ha veszít. Továbbra is azt tartom, ezek nagy erények.”

„Idén viszont megtanultam még egy fontos dolgot magamról, amit úgy gondolom részben a neveltetésemnek, részben pedig annak köszönhetek, hogy 5 éves korom óta küzdök egy álomért, megállás nélkül, minden nap. Ez pedig az a tény, hogy bármilyen akadályt is vet elém az élet, képes vagyok legyőzni.”

„Idén februárban eddigi életem legnagyobb akadályával kellett megküzdenem: meghalt a kishúgom. Feladhattam volna, rámehetett volna az olimpia is, de nem hagytam. Mert megtanultam felállni és nem feladni. Az Ő emlékéért és magamért.”

„Mert 23 éve küzdök az álmomért és azt sem adtam fel. Mert ennél sokkal erősebbnek neveltek a mindennapok.”







„Azt kívánom mindenkinek az új évre, hogy soha ne adjátok fel, mert a legnehezebb helyzetek után válunk igazán erőssé. És sose felejtsetek el hálát adni azért, amitek van” – írta közösségi oldalán.

Bogi bejegyzéséhez többszázan szóltak hozzá és szinte mindenki arról írt, az úszó egy igazi példakép. E mellett sokan támogatták őt együttérzésükről.

Borítókép: Facebook.com/Kapás Boglárka