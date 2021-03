A korábbi terveknek megfelelően három héttel a műtét után megkezdte a medencés edzéseket Sarah Sjöström, a svédek olimpiai bajnok úszója.

A 27 éves klasszisnak még február elején tört el a könyöke, amikor hazájában meglátogatta egy barátját és megcsúszott a jégen. A beavatkozás során csavarok és egy fémlemez beültetésére is szükség volt, kezét annak érdekében nem is gipszelték be, hogy minél gyorsabban megkezdhesse a rehabilitációt.



Sjöström elmondta, számos sportolót látott már erősebben visszatérni egy-egy nagy sérülésből, ez pedig neki is inspirációt jelent a tokiói olimpiára való felkészülésben.

Az 50 és 100 méter gyorson és pillangón is világcsúcstartó úszó 2016-ban, Rio de Janeiróban egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet nyert.

Borítókép: Quinn Rooney/Getty Images