A hazai rendezésű vk-verseny első két magyar érmét egy házaspár, Telegdy Ádám és Kapás Boglárka szolgáltatta: előbbi 200 méter háton, utóbbi 200 méter pillangón lett harmadik. Utóbbi számban még három másik magyar versenyzett, Sebestyén Dalma az ötödik, Miszlai Mira a hetedik, Abonyi-Tóth Glenda a nyolcadik lett.



"Az a cél, hogy visszatérjek. Nem mondom, hogy már most ott tartok, ahol lenni szeretnék, de az a cél, hogy újra megküzdjek az olimpiáért. Nem is releváns, hogy benne leszek a legjobb kettőben akkor, ha úgy érzem majd május körül, hogy mindent beleadtam" - mondta az MTI-nek a tokiói játékokon ötödik Telegdy, aki a fukuokai világbajnokságon nem indulhatott ebben a számban, és az olimpiai háziversenyben jelenleg harmadik a világbajnok Kós Hubert, és a Japánban, valamint a mostani versenyen is ötödik Kovács Benedek mögött.

A harmadik dobogós eredmény az utolsó pénteki versenyszámban, a férfiak 4x100 méteres gyorsváltójában született, melyben a Márton Richárd, Szabó Szebasztián, Magda Boldizsár, Németh Nándor összetételű négyes harmadikként zárt.

Női 400 méter gyorson Késely Ajna kiváló eredménnyel - újra az olimpiai szinten belül - 4:06.55 perccel a negyedik lett, míg Pádár Nikolett 4:11.12-vel az ötödik helyen zárt.

Férfi 400 méter gyorson Sárkány Zalán a délelőtti előfutamban úszott egyéni csúcsát (3:51.57) tovább javítva, 3:49.26-tal negyedikként csapott célba, míg Betlehem Dávid a hetedik, Rasovszky Kristóf a nyolcadik lett.

Sárkány Zalán a közelmúltban az Egyesült Államokban tanult és edzett, a Bob Bowman fémjelezte Arizona State-nél készül - ahogyan Kós Hubert is -, az elmúlt fél évet azonban "csúsztatta", így azóta a veszprémi nyíltvízi úszó klasszisokkal, Rasovszkyval és Betlehemmel együtt tréningezett.

"Most már kicsit félre raktam a nyíltvizet és a medencére fókuszálok, az Amerikában szerzett technikai tudások és Rasóék is sokat segítenek. Kint jelenleg az 1500 és 800 méter gyorsra fókuszálunk, előbbiben ha minden jól fog sikerülni, ki szeretnék jutni az olimpiára" - fogalmazott Sárkány, aki decemberben tér vissza az Egyesült Államokba.

Férfi 200 méter pillangón Márton Richárd a hatodik (52.28), női 200 méter mellen Békési Eszter a nyolcadik (2:31.57) lett.

Az első versenynap csúcseredményeként az ausztrál Kaylee McKeown világcsúcsot úszott 50 méter háton, így ebben a szakában immáron mindegyik számban ő rendelkezik minden idők legjobb idejével.

A pénteki döntők győztesei és a magyarok eredményei:

férfiak:

--------

400 m gyors:

Samuel Short (ausztrál) 3:44.51 perc

...4. Sárkány Zalán 3:49.26

...7. Betlehem Dávid 3:51.79

8. Rasovszky Kristóf 3:51.80

200 m hát:

Roman Mityukov (svájci) 1:56.96 perc

...3. Telegdy Ádám 1:58.62

...5. Kovács Benedek 1:59.60

100 m pillangó:

Noe Ponti (svájci) 51.38 másodperc

...6. Márton Richárd 52.28

100 m mell:

Csin Haj-jang (kínai) 57.82 másodperc

50 m gyors:

Benjamin Proud (brit) 21.77 másodperc

...6. Szabó Szebasztián 22.21

4x100 m gyorsváltó:

Ausztrália 3:14.54 perc

3. Magyarország (Márton Richárd, Szabó Szebasztián, Magda Boldizsár, Németh Nándor) 3:18.88 perc

nők:

----

400 m gyors:

Erika Fairweather (ausztrál) 4:02.35 perc

...4. Késely Ajna 4:06.55

...5. Pádár Nikolett 4:11.12

50 m hát:

Kaylee McKeown (ausztrál) 26.86 másodperc - világcsúcs

...7. Komoróczy Lora Fanni 28.60

200 m pillangó:

Zsang Jü-fej (kínai) 2:05.65 perc

...3. Kapás Boglárka 2:10.27

...5. Sebestyén Dalma 2:11.54

...7. Miszlai Mira 2:14.38

...8. Abonyi-Tóth Glenda 2:15.09



200 m mell:

...Tes Schouten (holland) 2:21.52 perc

...8. Békési Eszter 2:31.57

50 m gyors:

Sarah Sjöström (svéd) 23.97 másodperc