A Milák Kristófot olimpiai bajnoki címig vezető mesteredző, Selmeci Attila jelenleg a szövetség edzőbizottságának vezetőjeként próbálja előre mozdítani a magyar úszósport ügyét.

Az M4 Sport hétfői Sporthíradó című műsorában elhangzott, hogy a 64 éves szakember néhány napja ünnepelte a születésnapját, de mint elárulta, rendhagyóan, karanténban, miután elkapta a koronavírust. Most azonban már jól van - tette hozzá.



A tréner és a 200 méter pillangó tokiói bajnokának útjai az ötkarikás játékok után elváltak, s ahogy most fogalmazott, ahogy múlik az idő, egyre jobban felértékelődik benne az a nyolc év, amelyet Milákkal közösen dolgozva töltött.



"Hála istennek sok-sok sikert tudtunk elérni közösen, és én is egyre inkább úgy gondolok erre az időszakra, hogy óriási adomány volt, hogy idáig eljuthattam Kristóffal. Életem nagy célja teljesült és elégedett ember vagyok" - nyilatkozott Selmeci Attila, hozzátéve: reméli, hogy Milák az új edzőjével ugyanolyan sikeresen fogja folytatni a pályafutását. A 21 éves úszó jelenleg Virth Balázs irányításával készül.



A mesteredző többször is megnézte az M4 Sport saját gyártású, A jóslat című dokumentumfilmjét, amely 2017-től egészen a nyári tokiói beteljesülésig kísérte végig a pillangóúszás olimpiai, világ- és Európa-bajnokának kivételes és tanulságos történetét.