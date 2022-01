Egy algoritmus számításai szerint Milák Kristófnak nem kell megközelítenie a világcsúcsát 200 méter pillangón ahhoz, hogy 2024-ben Párizsban megvédje olimpiai bajnoki címét.

A swimswam című szaklap számolt be a Swimnex nevet viselő algoritmus legfrissebb számításáról, amely egy adott év versenyeinek időeredményei alapján jósolja meg a várható eredményeket.



Ez alapján 200 méter pillangón a győztesnek 1:52.83 perces időre lesz szüksége Párizsban, ez jócskán elmarad a Honvéd 21 éves klasszisának 1:50.73-as 2019-es világcsúcsától, de még a tokiói fináléban elért 1:51.25-től is. Utóbbi viadalra egyébként a Swimnex előzetesen 1:51.89-es időt prognosztizált a győztesnek.



A japán fővárosban 100 méter pillangón Milák Európa-csúccsal szorult a második helyre Caeleb Dressel mögé, az amerikai 49.45 másodperces világcsúccsal diadalmaskodott, Párizsban a számítások alapján a győztesnek tovább kell faragnia ebből az időből, 49.32-re.



A Swimnex adatai szerint egyébként ez lesz az egyetlen férfi egyéni szám, ahol minden idők legjobb eredménye kell az aranyéremhez, a nőknél viszont 100 és 200 méter gyorson, 100 méter háton és 100 méter pillangón is világcsúcsra "lesz szükség".

Borítókép: Facebook.com/MÚSZ