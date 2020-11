Shayna Jack könnyeivel küszködve mesélt négyéves eltiltásáról egy ausztrálisai tv-műsorban.



A 21 éves úszó szervezetében 2019 júniusában lingandrolt találtak. Mivel az anabolikus, nem szteroid alapú készítmény szerepel a tiltott szerek listáján, az ausztál 4 éves felfüggesztést kapott, doppingvétség miatt. Jackre annak ellenére szabták ki a legnagyobb büntetést, hogy állítása szerint egy keresztfertőzés miatt lett pozitív a tesztje.



A kétszeres világbajnoki bronz- és ezüstérmes úszó 2018-ban tagja volt annak a gyorsúszó-válogatottnak, ami világrekorddal nyerte meg a Nemzetközösségi Játékokat, most azonban nagyon úgy tűnik, hogy Tokióban nem segítheti majd az ausztrálokat.



Shayna Jack újra bizonyítani szeretne.



Fotó: Ian MacNicol/Getty Images



Jack most az SAS Australia című műsorban beszélt arról, hogy mennyire igazságtalannak érzi a helyzetet. Hangsúlyozta ő egy őszinte sportoló, aki példaképpé szeretne válni.



Amikor arról kérdezték, hogy mi történne, ha nem tudná profi karrierjét folytatni, Jack elsírta magát, és alig tudta folytatni a beszédet.



„Tíz éves korom óta az az álmom, hogy a hazámat képviseljem az olimpián, de ami még ennél is fájóbb nekem az az, hogy úgy érzem mindig helyesen cselekedtem a sport és a hazám miatt."

There's no swimming out of the tough questions from the DS for Recruit #13 Shayna Jack. #SASAustralia pic.twitter.com/TZLkxLYBgK