Rekordösszegű pénzdíj, 5 720 000 dollár várja a június 18. és július 3. között sorra kerülő, budapesti központú vizes világbajnokság résztvevőit.

A nemzetközi szövetség (FINA) hétfői hírleveléből kiderül, hogy a világcsúcsokért további 50 ezer dollár jár majd.



Úszásban és nyíltvízi úszásban 20 ezer dollárt ér az első hely, 15 ezret a második és 10 ezret a harmadik, de még a nyolcadik helyezett is kétezer dollárt kap. Vízilabdában a győztes csapat 80 ezerrel gazdagodik.



Műugrásban és a műúszás egyéni, illetve páros számaiban ugyancsak 20 ezer jár az aranyérem mellé, csapatban 50 ezer lesz a jutalom.



A FINA vezető testülete arról is határozott, hogy a vb kvalifikációs rendje megegyezik azzal, amelyet a fukuokai eseményre lefektettek, azzal a kitétellel, hogy a határidő május 15-e.



Idén - májusban - eredetileg a japán városban rendezték volna a világbajnokságot, amelyet tavalyról halasztottak el, de a FINA február elején bejelentette, hogy az eseményt tovább halasztják, s Fukuoka 2023-ban lesz házigazda. A 2023 novemberére kiírt dohai vb-t pedig 2024 januárjára halasztják.



Február 7-én aztán azt is bejelentették, hogy az újonnan kiírt 2022-es vb-nek Budapest lesz a házigazdája, illetve központja. A tervek szerint az úszás és a műugrás a Duna Arénában, a szinkronúszás a margitszigeti Széchy Uszodában, a vízilabda a Hajós Uszoda ötvenese mellett Debrecenben, Sopronban és Szegeden, a nyíltvízi úszás pedig a Lupa-tavon zajlik majd.

