Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, Milák Kristóf kedden a 2024-es, párizsi olimpiáig meghosszabbította szerződését a Budapesti Honvéddal.

"Amikor három esztendővel ezelőtt csatlakoztam a Budapesti Honvédhoz, megvolt bennem és a klub részéről is a teljes bizalom, az elmúlt évek alatt remek kapcsolat alakult ki, tényleg nagyon jól éreztem és érzem magam az egyesületnél. A BHSE vezetése eddig is minden segítséget megadott a munkámhoz, amely mindenképpen hasznos volt, kellett ahhoz, hogy eljussak oda, ahová Tokióban sikerült eljutnom. Köszönöm az egyesület támogatását, amelyet mindenképpen szeretnék meghálálni még egy pár éves aláírással" - mondta Tokió legeredményesebb magyar férfiversenyzője, a 21 éves Milák.



Gergely István, a BHSE ügyvezető elnöke kiemelte, amikor az első szerződést aláírták, megelőlegezett bizalommal fordultak Milák felé, mert hitték, hogy az úszósport kiválósága lesz és ezt a reményt egy jó feltételrendszerű, három évre szóló szerződéssel fejezték ki felé.

"Élt a lehetőséggel, a bizalmunkkal és sportszakmai szempontból jócskán túlteljesítette azt, amire előzetesen gondoltunk, a világ egyik legjobb úszója, a magyar sport kiemelkedő egyénisége lett és korának köszönhetően még az is maradhat jó néhány évig. A mostani szerződés az ő részéről bizalom felénk, a klub számára pedig büszkeség és elismerés, hiszen Kristóf olimpiai, világ- és Európa-bajnokként, világcsúcstartóként tette le a voksát egyesületünk mellé, bennünk látja a lehetőséget a további fejlődésre, a kimagasló sportszakmai munkára, és mi az elkövetkező években is azon dolgozunk majd, hogy minden feltételt biztosítani tudjunk a sikeres sportpályafutásához" - mondta Gergely István, aki hozzátette, többek között azon dolgoznak, hogy a Dózsa György úti sporttelepen tudjanak otthont adni a mindennapi edzéseinek.



Milák 2018 novemberében érkezett a BHSE-hez, majd a 2019-es, kvangdzsui világbajnokságon világcsúcsot úszva lett aranyérmes 200 méter pillangón. Idén májusban a budapesti Európa-bajnokságon 100 és 200 méter pillangón is aranyérmet szerzett, míg a tokiói nyári olimpián a hosszabb távon arany-, a rövidebben ezüstérmet nyert.

