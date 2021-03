A világ leghíresebb úszói közé tartozó amerikai Katie Ledecky egy évi szünet után először versenyez a héten.

Az ötszörös olimpiai bajnok a tavalyról idén nyárra halasztott tokiói ötkarikás játékokra készül, s első felmérője lesz a szerdától zajló texasi viadal, amelyen egyéni olimpiai számaiban, 200, 400, 800 és 1500 méter gyorson indul, de vízbe ugrik az 50-es és 100-as sprintszámokban is.

A San Antonió-i verseny rajtja előtt elmondta, hogy amennyire lehetett, a koronavírus-járvány körülményei közepette is edzett, amellett tanulmányaira is odafigyelt, s pszichológus diplomája megszerzése után a politikatudományokban képezi tovább magát.

A több számban világcsúcstartó, 15-szörös világbajnok arról is beszélt, hogy nem tudja, mi vár rá Tokióban. Kérdéses számára például, hogy a sportolókat milyen gyakran és hol tesztelik koronavírusra az olimpián, az úszóversenyek helyszínét sem ismeri közelebbről. Reményének adott hangot, hogy a japán házigazdák képesek lesznek menedzselni a játékokat a pandémia jelentette nehézségek dacára is.



Ledecky kitért a doppingellenőrzésre is, megemlítve, hogy miközben Amerikában tavaly folytatódtak a szokásos vizsgálati eljárások, ő maga csatlakozott az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségének



"Believe 2020" elnevezésű projektjéhez, amelynek keretében amerikai olimpikonok otthonában is végeztek vizelet- és vérvizsgálatokat a doppingellenőrök. Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy vannak benne kérdőjelek a világban másutt folyó ellenőrzések miatt.

"Valóban aggódom - jelentette ki. - Érzek némi bizonytalanságot, mert mit sem hallottam arról, hogy mennyit tesztelnek más országokban."



Az ebben a hónapban 24 éves Ledeckyt jelenleg hetente többször tesztelik a Covid-19 szempontjából is edzés közben, s próbálja modellezni mindazt, ami egy nagyon szokatlan körülmények között zajló olimpián várhat rá.

Borítókép: Michael Reaves/Getty Images