Kevesebb, mint négy hónap van hátra az ötkarikás játékokig. A kvalifikációs versenyek csúcsra járnak, a különböző szövetségek, szervezetek és szaklapok pedig már elkezdték megtippelni a várható eredményeket.

A Swimswam.com most egy különleges listát hozott nyilvánosságra. A szakkomentárként is dolgozó, statisztikai számításokból pedig doktori címet szerző Daniel Takata egy számítási szimulációkon alapuló statisztikai módszer segítségével hozta létre a listát.



A számításokban figyelembe vették a 2018-as eredményeket, mivel minél frissebbek az adatok, annál nagyobb hatással vannak a valószínűségre. Nem csak ezeket használták fel, hanem minden egyes úszónál megfigyelték a 2014 és 2016 közötti statisztikákat, valamint azt, hogy ez alapján mely eredmények voltak valósak a riói játékokon.



A mostani szimuláció szerint Adam Peatynek 97,09% esélye van a 100 mell megnyerésére, míg Caeleb Dresselnek, 93,24% a 100 méteres pillangóúszásban. Regan Smith, 86,43%-ban esélyes a 200 hát bajnoki címére. Milák Kristófról pedig 83,54% bizonyossággal állítható, hogy megnyeri a 200 pillangót.



A számítások alapján a női mezőnyből Katie Ledecky emelkedik ki. Neki 72,3% esélye van 800 és 1500 gyorson is.

Takata szerint a legszorosabb verseny a nőknél 100 gyorson, a férfiaknál pedig 1500 gyorson várható majd.

A szerző megjegyzi, hogy ezek a valószínűségek folyamatosan változnak, attól függően, hogy az úszók miként teljesítenek az olimpiáig tartó időszakban. Ezt kiküszöbölve a listát folyamatosan frissítik majd.



A statisztikát elnézve erre biztosan szükség lesz, hiszen a kínaiak csodaúszója, Szun Jang nemrég kapott 8 éves eltiltást.



Amennyiben a mostani állást nézzük Milák győzelmét szinte biztosra vehetjük, és Hosszú Katinka révén 2 másik aranyra is nagy esélyünk lesz.

A kiszámított eredmények:



Női számok:

50m gyors:

Sarah Sjostrom (SWE) – 52.31%

Cate Campbell (AUS) – 25.15%

Pernille Blume (DEN) – 9.87%

Simone Manuel (USA) – 8.49%

Liu Xiang (CHN) – 2.32%

Bronte Campbell (AUS) – 0.58%

Emma McKeon (AUS) – 0.48%

Ranomi Kromowidjojo (NED) – 0.30%



100m gyors:

Simone Manuel (USA) – 35.48%

Cate Campbell (AUS) – 33.34%

Sarah Sjostrom (SWE) – 21.96%

Emma McKeon (AUS) – 5.58%

Bronte Campbell (AUS) – 1.86%

Taylor Ruck (CAN) – 0.34%

Pernille Blume (DEN) – 0.24%

Mallory Comerford (USA) – 0.17%



200m gyors:

Federica Pellegrini (ITA) – 33.65%

Ariarne Titmus (AUS) – 23.77%

Sarah Sjostrom (SWE) – 16.55%

Emma McKeon (AUS) – 10.97%

Katie Ledecky (USA) – 4.16%

Siobhan Haughey (HKG) – 3.59%

Yang Junxuan (CHN) – 2.83%

Charlotte Bonnet (FRA) – 1.09%



400m gyors:

Katie Ledecky (USA) – 51.43%

Ariarne Titmus (AUS) – 34.51%

Leah Smith (USA) – 10.25%

Ajna Kesely (HUN) – 2.62%

Wang Jianjiahe (CHN) – 0.41%

Li Bingjie (CHN) – 0.39%

Katinka Hosszu (HUN) – 0.11%

Simona Quadarella (ITA) – 0.09%



800m gyors:

Katie Ledecky (USA) – 72.30%

Simona Quadarella (ITA) – 9.45%

Ariarne Titmus (AUS) – 7.71%

Wang Jianjiahe (CHN) – 4.54%

Leah Smith (USA) – 3.66%

Sarah Koehler (GER) – 1.95%

Kiah Melverton (AUS) – 0.11%

Mireia Belmonte (ESP) – 0.08%



1500m gyors:

Katie Ledecky (USA) – 72.25%

Simona Quadarella (ITA) – 16.21%

Wang Jianjiahe (CHN) – 5.96%

Sarah Koehler (GER) – 3.37%

Delfina Pignatiello (ARG) – 0.75%

Erica Sullivan (USA) – 0.30%

Ashley Twichell (USA) – 0.29%

Ajna Kesely (HUN) – 0.27%



100m hát:

Regan Smith (USA) – 47.14%

Kylie Masse (CAN) – 30.49%

Minna Atherton (AUS) – 5.81%

Kathleen Baker (USA) – 5.26%

Olivia Smoliga (USA) – 4.25%

Taylor Ruck (CAN) – 2.67%

Phoebe Bacon (USA) – 1.79%

Emily Seebohm (AUS) – 0.89%



200m hát:

Regan Smith (USA) – 86.43%

Kylie Masse (CAN) – 6.75%

Kaylee McKeown (AUS) – 2.76%

Margherita Panziera (ITA) – 2.26%

Taylor Ruck (CAN) – 0.51%

Katinka Hosszu (HUN) – 0.41%

Minna Atherton (AUS) – 0.40%

Kathleen Baker (USA) – 0.27%



100m mell:

Lilly King (USA) – 60.06%

Yuliya Efimova (RUS) – 34.23%

Reona Aoki (JPN) – 1.18%

Martina Carraro (ITA) – 1.17%

Annie Lazor (USA) – 1.01%

Tatjana Schoenmaker (RSA) – 0.43%

Arianna Castiglioni (ITA) – 0.23%

Molly Hannis (USA) – 0.22%



200m mell:

Yuliya Efimova (RUS) – 57.62%

Annie Lazor (USA) – 10.62%

Lilly King (USA) – 7.54%

Evgeniia Chikunova (RUS) – 7.52%

Tatjana Schoenmaker (RSA) – 7.07%

Bethany Galat (USA) – 2.57%

Sydney Pickrem (CAN) – 2.27%

Emily Escobedo (USA) – 1.72%



100m pillangó:

Maggie Macneil (CAN) – 61.83%

Sarah Sjostrom (SWE) – 25.98%

Emma McKeon (AUS) – 9.02%

Kelsi Worrell (USA) – 1.43%

Marie Wattel (FRA) – 0.39%

Elena Di Liddo (ITA) – 0.35%

Brianna Throssell (AUS) – 0.26%

Louise Hansson (SWE) – 0.22%



200m pillangó:

Hali Flickinger (USA) – 31.15%

Boglarka Kapas (HUN) – 16.06%

Katherine Drabot (USA) – 13.79%

Katinka Hosszu (HUN) – 8.70%

Alys Margaret Thomas (GBR) – 7.65%

Franziska Hentke (GER) – 4.06%

Zhang Yufei (CHN) – 2.70%

Regan Smith (USA) – 1.88%



200m vegyes:

Katinka Hosszu (HUN) – 52.63%

Shiho Matsumoto (JPN) – 26.10%

Ye Shiwen (CHN) – 7.50%

Sydney Pickrem (CAN) – 5.33%

Yui Ohashi (JPN) – 3.00%

Rika Omoyo (JPN) – 1.77%

Melanie Margalis (USA) – 1.11%

Alex Walsh (USA) – 0.93%



400m vegyes:

Katinka Hosszu (HUN) – 47.47%

Ye Shiwen (CHN) – 21.10%

Yui Ohashi (JPN) – 18.76%

Shiho Matsumoto (JPN) – 8.62%

Mireia Belmonte (ESP) – 1.60%

Emma Weyant (USA) – 0.48%

Sydney Pickrem (CAN) – 0.47%

Brooke Forde (USA) – 0.29%



4x100m gyors, váltó:

Ausztrália – 63.87%

USA – 35.24%

Kanada – 0.47%

Franciaország – 0.17%

Hollandia – 0.08%

Nagy-Britannia – 0.05%

Japán – 0.04%

Kína – 0.04%



4x200m gyors, váltó:

Ausztrália – 48.16%

USA – 37.67%

Kína – 8.91%

Kanada – 3.02%

Japán – 1.09%

Oroszország – 0.56%

Olaszország – 0.40%

Nagy-Britannia – 0.08%



4x100m vegyes, váltó:

USA – 80.31%

Ausztrália – 9.78%

Kanada – 8.48%

Oroszország – 0.67%

Olaszország – 0.32%

Japán – 0.32%

Svédország – 0.06%

Nagy.Britannia – 0.03%



Férfi számok:



50m gyors:

Caeleb Dressel (USA) – 68.38%

Bruno Fratus (BRA) – 11.76%

Vladimir Morozov (RUS) – 7.41%

Benjamin Proud (GBR) – 6.02%

Kristian Gkolomeev (GRE) – 3.63%

Andrea Vergani (ITA) – 1.22%

Florent Manaudou (FRA) – 0.68%

Michael Andrew (USA) – 0.45%



100m gyors:

Caeleb Dressel (USA) – 41.03%

Kyle Chalmers (AUS) – 39.59%

Vladislav Grinev (RUS) – 8.56%

Ryan Held (USA) – 4.47%

Maxime Rooney (USA) – 1.53%

Marcelo Chierighini (BRA) – 1.20%

Zach Apple (USA) – 1.04%

Vladimir Morozov (RUS) – 0.42%



200m gyors:

Danas Rapsys (LTU) – 33.37%

Duncan Scott (GBR) – 16.10%

Sun Yang (CHN) – 10.85%

Katsuhiro Matsumoto (JPN) – 9.47%

Clyde Lewis (AUS) – 6.81%

Martin Malyutin (RUS) – 6.18%

Kyle Chalmers (AUS) – 2.73%

Ji Xinjie (CHN) – 2.30%



400m gyors:

Sun Yang (CHN) – 37.10%

Mack Horton (AUS) – 24.04%

Gabriele Detti (ITA) – 22.41%

Danas Rapsys (LTU) – 5.99%

Jack McLoughlin (AUS) – 2.64%

Elijah Winnington (AUS) – 1.69%

Marco De Tullio (ITA) – 1.61%

Alexander Krasnykh (RUS) – 0.68%



800m gyors:

Gregorio Paltrinieri (ITA) – 45.87%

Henrik Christiansen (NOR) – 17.98%

Gabriele Detti (ITA) – 10.65%

David Aubry (FRA) – 5.74%

Mykhailo Romanchuk (UCR) – 4.60%

Jack McLoughlin (AUS) – 4.46%

Florian Wellbrock (GER) – 3.62%

Sun Yang (CHN) – 2.84%



1500m gyors:

Florian Wellbrock (GER) – 31.31%

Gregorio Paltrinieri (ITA) – 30.81%

Mykhaulo Romanchuk (UKR) – 25.99%

David Aubry (FRA) – 2.27%

Henrik Christiansen (NOR) – 2.05%

Franko Grgic (CRO) – 1.45%

Daniel Jervis (GBR) – 1.39%

Alexander Norgaard (DEN) – 1.03%



100m hát:

Evgeny Rylov (RUS) – 43.43%

Xu Jiayu (CHN) – 25.59%

Mitchell Larkin (AUS) – 14.28%

Ryan Murphy (USA) – 11.86%

Matt Grevers (USA) – 1.81%

Ryosuke Irie (JPN) – 0.86%

Shaine Casas (USA) – 0.79%

Kliment Kolesnikov (RUS) – 0.73%



200m hát:

Evgeny Rylov (RUS) – 54.55%

Ryan Murphy (USA) – 33.90%

Xu Jiayu (CHN) – 5.41%

Mitchell Larkin (AUS) – 2.57%

Ryosuke Irie (JPN) – 1.03%

Luke Greenbank (GBR) – 0.98%

Austin Katz (USA) – 0.35%

Keita Sunama (JPN) – 0.24%



100m mell:

Adam Peaty (GBR) – 97.09%

James Wilby (GBR) – 1.02%

Ilya Shymanovich (BLR) – 0.70%

Yan Zibei (CHN) – 0.56%

Arno Kamminga (NED) – 0.22%

Anton Chupkov (RUS) – 0.11%

Nicolo Martinenghi (ITA) – 0.08%

Yasuhiro Koseki (JPN) – 0.05%



200m mell:

1. Anton Chupkov (RUS) – 46.71%

2. Matthew Wilson (AUS) – 17.69%

3. Ippei Watanabe (JPN) – 16.62%

4. Zac Stubblety-Cook (AUS) – 3.40%

5. James Wilby (GBR) – 2.04%

6. Marco Koch (GER) – 1.87%

7. Will Licon (USA) – 1.61%

8. Josh Prenot (USA) – 1.39%

100m pillangó:

Caeleb Dressel (USA) – 93.24%

Chad Le Clos (RSA) – 2.09%

Andrei Minakov (RUS) – 1.79%

Maxime Rooney (USA) – 1.33%

Mehdy Metella (FRA) – 0.54%

Kristof Milak (HUN) – 0.25%

Jack Conger (USA) – 0.15%

Grant Irvine (AUS) – 0.12%



200m pillangó:

Kristof Milak (HUN) – 83.54%

Daiya Seto (JPN) – 13.54%

Tamas Kenderesi (HUN) – 1.32%

Chad Le Clos (RSA) – 1.00%

Luca Urlando (USA) – 0.41%

Nao Horomura (JPN) – 0.06%

Federico Burdisso (ITA) – 0.05%

Denys Kesyl (UKR) – 0.04%



200m vegyes:

Daiya Seto (JPN) – 41.24%

Chase Kalisz (USA) – 19.81%

Mitchell Larkin (AUS) – 15.77%

Wang Shun (CHN) – 7.88%

Jeremy Desplanches (SUI) – 6.61%

Duncan Scott (GBR) – 2.21%

Philip Heintz (GER) – 1.88%

Qin Haiyang (CHN) – 1.73%



400m vegyes:

Daiya Seto (JPN) – 53.21%

Jay Litherland (USA) – 19.05%

Wang Shun (CHN) – 7.04%

Chase Kalisz (USA) – 5.24%

Qin Haiyang (CHN) – 3.80%

Lewis Clareburt (NZL) – 2.55%

Max Litchfield (GBR) – 2.12%

David Verraszto (HUN) – 1.59%



4x100m gyors, váltó:

USA – 86.00%

Oroszország – 7.48%

Ausztrália – 4.04%

Brazília – 1.75%

Olaszország – 0.24%

Japán – 0.23%

Nagy-Britannia – 0.13%

Kína – 0.05%



4x200m gyors, váltó:

Ausztrália – 43.47%

USA – 27.87%

Oroszország – 17.77%

Nagy-Britannia – 5.69%

Kína – 4.27%

Brazília – 0.54%

Japán – 0.25%

Olaszország – 0.09%



4x100m vegyes, váltó:

USA – 76.70%

Oroszország – 12.77%

Ausztrália – 3.74%

Nagy-Britannia – 3.50%

Kína – 1.26%

Japán – 1.08%

Olaszország – 0.47%

Brazília – 0.46%



Mix-váltók:



4x100m vegyes, váltó:

USA – 86.61%

Ausztrália – 8.25%

Nagy-Britannia – 2.71%

Oroszország – 1.22%

Kína – 0.37%

Olaszország – 0.27%

Japán – 0.27%

Kanada – 0.19%

Forrás:swimswam.com

Borítókép: Oliver Hardt/Getty Images