Kós Hubert és Kovács Benedek is továbbjutott a 200 méter hát selejtezőjéből az elődöntőbe, míg a női 4x200 méteres gyorsváltó döntőt úszhat a fukuokai vizes világbajnokság medencés versenyeinek ötödik napján.

Az uszonyos úszásban világ- és Európa-bajnok Senánszky Petra 100 méter gyorson végül nem indult el - neki az 50 méter gyors a fő száma -, így a csütörtöki előfutamok egyéni küzdelmeiben a magyarok közül csak 200 méter háton Kós és Kovács volt az érdekelt.

Elsőként Kós ugrott medencébe, az Egyesült Államokban a legendás Michael Phelps korábbi edzőjével, Bob Bowmannel készülő magyar versenyző 1:57.27 perccel megnyerte futamát, összesítésben pedig a harmadik lett.

Kovács - aki tavaly döntőt úszott ebben a számban a Duna Arénában, majd a római Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert - a táv második felében spórolt az energiájával, így 1:58.17-tel a 14. helyen ment tovább az elődöntőbe.

"Nem éreztem túl jól magam a futam előtt, elég gyorsan vert a szívem, ezért egy picit vissza is vettem az első százat. Viszont amikor kijöttem a vízből, már jó voltam, most pihenek egy nagyot, délután pedig szeretném megközelíteni az egyéni csúcsomat (1:55.95), mert azzal már valószínűleg be tudok kerülni a döntőbe, ahol bármi megtörténhet" - nyilatkozta az MTI-nek Kós, aki 100 méter háton hetedikként végzett úgy, hogy az előfutamban, majd a fináléban is országos csúcsot úszott.

Kovács Benedek arról beszélt, hogy ez most sokkal jobban esett neki, mint a 100 méter hát és még spórolni is tudott: "Az első százat erősen kezdtem, gyakorolni akartam, hiszen erre lesz szükség majd este is" - fogalmazott, és majd az 1-es pályán úszik, ahol egyéni legjobbját (1:56.03) veszi célba ahhoz, hogy bekerüljön a nyolcas döntőbe.

A délelőtti program zárásaként a női 4x200 méteres gyorsváltók küzdelmeit rendezték meg. Itt az Ábrahám Lilla Minna, Pádár Nikolett, Késely Ajna, Molnár Dóra összeállítású magyar csapat 7:55.26 perces idővel futamában a negyedik lett, így összesítésben a hetedik helyen bekerült a fináléba, amelyet közép-európai idő szerint 14.45 órakor rendeznek.

Borítókép: MTI / Koszticsák Szilárd