Elena Krawzow büszke arra, hogy ő lett az első paralimpikon, aki a Playboy címlapjára került.



A kétszeres világbajnok Krawzow a Playboy német kiadásának októberi számának címlaplánya lett.



A nyuszis magazin borítóján látható, ahogy a 26 éves dekoratív lány egy Sup-on üldögélve a hajába túr és pimaszul pózol a kamera előtt. Krawzow testét mindössze egy apró, fehér bugyi takarja.

"Nem utasíthattam el ezt a lehetőséget" - mondta az orosz gyökerekkel rendelkező kazahsztáni születésű sztár, akit hétéves korában diagnosztizáltak Sargardt-betegséggel, ami egy örökletes retinabetegség. A lány 23 éves korára szinte teljesen megvakult, jelenleg csupán háromszázalékosan lát.



"A forgatás nagyszerű volt. Mindig szerettem volna kipróbálni magam profi modellként, és ez most végre sikerült. Nagyon jól szórakoztam."

