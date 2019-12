A vizes sportokat tömörítő európai szövetség, a LEN döntése alapján Róma adhat otthont a 2022-es kontinensbajnokságnak.

A szervezet hétfői hírlevele szerint az olasz főváros 1983 után másodszor láthatja majd vendégül a földrész legjobb úszóit, műugróit, szinkronúszóit, nyíltvízi úszóit, illetve - az Eb-k során először - az óriás-toronyugrókat.



"Örömmel jelentem be, hogy Rómára esett a választásunk. Biztos vagyok abban, hogy emlékezetes versenyeket láthatunk majd a Foro Italicón" - jelentette be Paolo Barelli, a LEN elnöke.

