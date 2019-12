Bohus Richárd országos rekorddal, egyetlen századdal maradt le a döntőről 50 méter háton vasárnap, a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokság zárónapján.

A 26 éves magyar versenyző a délelőtti előfutamból egyéni legjobbjától mindössze két századdal elmaradva, az országos csúcsot (23.49) megközelítve, 23.67 másodperces idővel tizedikként jutott az esti elődöntőbe. Ott aztán összejött neki a magyar csúcs, 23.43-mal érintette a falat, de ez egy századdal rosszabb volt, mint a nyolcadik helyezett fehérorosz rivális eredménye.



Bohus - aki korábban 100-on is országos csúcsot úszott - a futam után az MTI-nek elmondta, a rekordnak örül ugyan, de több hibát is elkövetett ebben a futamban, többek között a rajtot is elrontotta, pedig rajtot tartja az egyik erősségének.



Hozzátette, bízik benne, hogy később, a váltó első embereként tud majd hasonló időt úszni a fináléban.

Borítókép: Laurence Griffiths/Getty Images