Milák Kristóf 1:50.73 perces saját világcsúcsától nem sokkal elmaradva, minden idők második legjobb eredményével, 1:51.40 perces idővel nyert 200 méter pillangón az úszók országos bajnokságának szerdai versenynapján.

A Honvéd 21 éves világklasszisa már a keddi előfutamban megmutatta, milyen formában van, hiszen egy olyan idővel ment tovább (1:52.50), aminél a szám történetében csak ő maga, illetve a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps tudott jobbat.



Milák - aki "bemelegítésképpen" egyéni csúccsal nyert 50 méter gyorson, megelőzve olyan sprinterspecialistákat, mint Szabó Szebasztián és Németh Nándor - erre most rátett egy lapáttal, hiszen az 1:51.30-as időnél még az amerikai legenda sem tudott soha jobbat úszni, ráadásul a tíz évig élt 1:51.51 perces világcsúcsát a 2008-as, pekingi olimpián még szuperdresszben úszta.

"Azért a vége kicsit csípett" - mondta Milák.



"Most mondták, hogy 150-ig a világcsúcs-részidőimen belül fordultam, ami azt jelenti, hogy az utolsó ötven elég rosszul sikerült. Ezt tudjuk be a relatív edzetlenségnek - az viszont örömmel tölt el, hogy ez az idő visszaigazolja mindazt, amit eddig csináltunk. Azt gondolom, az olimpián ennél csak jobb lehet ez, mert az igazán komoly felkészülés még ezután következik. Visszanézve azt mondhatom, hogy 2020 egy az egyben kuka, a betegséggel, a motiválatlansággal, 2021 januárja óta edzem megint +fullon+. Sikerült kikúrálni mindent, kipihentem magam teljesen, végre látom a célt, érzem a motivációt, így könnyű bárminek nekifeküdni" - tette hozzá.

Női 200 méter pillangón a világbajnok Kapás Boglárka (2:07.24 perc) győzött, megelőzve a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát (2:08.45 perc).



"A mostani két úszás alapján kijelenthetem, hasznosan töltöttük azt a plusz egy évet, ami megadatott, még ha ezt az évet nem is kérte senki" - fogalmazott Kapás. "A cél az volt, hogy az első száz legyen gyorsabb, kerüljek közelebb a világ élvonalához, hogy ne másfél testhossz hátrányban kelljen nekivágnom a második száznak. Tegnap sikerült 1:01.2-vel fordulnom, emiatt hihetetlen boldog vagyok, mert még soha nem sikerült 1:02-nél jobb első száz korábban. Igazából ez volt a legfontosabb, a mai már nem izgatott annyira, bár természetesen nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem."

A keddi eredmények:



férfiak:



50 m gyors:

1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 22.19 másodperc

2. Németh Nándor (BVSC-Zugló) 22.35

3. Szabó Szebasztián (Győri Úszó SE) 22.58

1500 m gyors:



1. Gyurta Gergely (UTE) 15:09.56 perc

2. Kalmár Ákos (Balaton ÚK Veszprém) 15:17.08

3. Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK Veszprém) 15:17.89

200 m pillangó:

1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 1:51.40 perc

2. Kenderesi Tamás (Pécsi Sport Nonprof.) 1:56.02

3. Verrasztó Dávid (FTC) 1:57.22

100 m hát:

1. Bohus Richárd (BVSC-Zugló) 54.11 másodperc

2. Kovács Benedek Bendegúz (BVSC-Zugló) 54.27

3. Telegdy Ádám (Kőbánya SC) 54.65

100 m mell:

1. Szilágyi Csaba (Hódmezővásárhely) 1:00.26 perc

2. Takács Tamás (BVSC-Zugló) 1:01.48

3. Horváth Dávid (Kőbánya SC) 1:02.41

nők:



50 m gyors:

1. Gyurinovics Fanni (Vasas SC) 25.76 másodperc

2. Senánszky Petra (Debreceni Sportc. SI) 25.80

3. Pózvai Kiara (Győri Úszó SE) 25.86

800 m gyors:

1. Késely Ajna (Kőbánya SC) 8:37.14 perc

2. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 8:41.49

3. Fábián Bettina (Szegedi Úszó Egylet) 8:43.66

200 m pillangó:

1. Kapás Boglárka (UTE) 2:07.24 perc

2. Hosszú Katinka (Iron Swim SE) 2:08.45

3. Nyirádi Réka (UTE) 2:10.84

100 m hát:

1. Burián Katalin (BVSC-Zugló) 1:00.35 perc

2. Szilágyi Gerda (Stamina TK) 1:01.60

3. Ugrai Panna (HÓD Úszó SE) 1:02.03

100 m mell:

1. Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE) 1:08.79 perc

2. Békési Eszter (Egri Úszó Klub) 1:09.13

3. Szurovcsák Ivett (Nyíregyházi SC) 1:09.87

4x100 m vegyes gyorsváltó:

1. Győri Úszó SE 3:33.63 perc

2. BVSC-Zugló 3:34.70

3. Debrecen 3:36.48

