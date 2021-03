A hatszoros világbajnok úszó, Julia Jefimova a sport24.ru-nak adott interjút, amiben őszintén beszélt tokiói célkitűzéseiről, a feminizmushoz fűződő viszonyáról, a támadó instagram kommentekről és új családtagjáról is.



Jefimova először arról beszélt, hogy három hónappal ezelőtt magához vett egy kiskutyát, ami szerinte jó ötlet volt, hiszen sokkal felelősségteljesebbé vált tőle.



„Régen is szerettem volna egyet, de ezidáig nem mertem venni. Ő egy nagyon pici kutya, sok figyelmet igényel. Sok időmbe is telik. Reggel egy órával előbb kelek, hogy elvigyem sétálni, de úgy gondolom ez hasznos nekem” – fejtette ki, majd nevetve hozzátette nem zavarja, hogy kutyusa hasonló népszerűségnek örvend, mint ő, hamarosan pedig egy külön Instagram oldalt is készít neki.



Ezt követően szót ejtett arról is, vajon miért lehet ő az egyik legismertebb sportoló hazájában.



„Ez egy összetett dolog. Hosszú évek óta rendületlenül küzdök a célomért, és nem állok le. Nyilván az olimpia előtti eltiltási ügyem és az azzal kapcsolatos botrányok is hozzájárultak. És hát… jó alakom van és az Instagramot is használom. Valószínűleg ezeknek együttesen köszönhetem a népszerűségem.”



Jefimova kiemelte fontosnak tartja, hogy más lányokat is motiváljon. Ezzel kapcsoaltban elárulta, neki is voltak rossz pillanatai, de a barátai és az ismerősei segítségével mindig túllendült a hullámvölgyeken.



„Ha a mai nap rossz, akkor a holnapi jó lesz.”



Az Instagrammal kapcsolatban elmesélte, hogy a sok dicsérő komment mellett olyanok is vannak, akik bántják őt.



„Akad rossz emberek. Főleg a fürdőruhás képeimnél. Úszó vagyok, egyike azoknak, akiknek joga van feltölteni fürdőruhás képet. De nyugodt vagyok, ha valaki rosszat ír, letiltom.”



Ezt követően az interjú készítője rákanyarodott az olimpia témakörére. Elsőként a koronavírus került szóba, és az Jefimova fél-e a bizonytalanságtól. Mivel az orosz 2016-ban egy nagy botrányt követően, néhány nappal az olimpia előtt tudta meg, hogy indulhat Rióban, azt mondta nem aggódik.



„Emlékszel a 2016-os olimpiámra? Engem már semmi nem ijeszt meg.”



Ezt követően azt is kifejtette mit gondol az oltásokról.



„Nyugodt vagyok emiatt. Ha szükséges megteszem. Azt azonban még mindig nem tudom, miként fogják lebonyolítani a játékokat. Képzeld el, hogy valaki felkészül, a verseny előtt beoltatja magát és megbetegszik. Vagy Tokióban lesz pozitív a tesztje. Ez nagyon kiábrándító.”



Amikor arról kérdezték, hogy a járvány miatti szextilalomtól fél-e, nevetve azt mondta: Haha, arra úgysem lesz időm. Majd hozzátette azt sajnálja, hogy nem kirándulhatnak majd és a versenyek után nem szurkolhat társainak, hanem haza kell utaznia és csupán a tv-ben látja majd a többieket.



Az oroszok számára nem csak ez lesz különös az olimpiában, hanem az is, hogy a versenyzők nem vonulhatnak be saját zászlajuk alatt és a himnusz sem szólhat számukra.



„Ez kellemetlen szempont. Furcsa lesz. Őszintén szólva nem sokat gondolkodtam rajta. Nem tudjuk mi lesz a szankciókkal, de mindent megteszünk, amit mondanak.”



„A Katyusha himnusz helyett, ezt még nem hallottam. De menő, szerintem ez egy jó dal. Bekapcsoljam most?” – tette hozzá a himnusszal kapcsolatban.



Saját magáról még annyit mondott, mindig próbál pozitív maradni és nem fél a legnagyobb vetéstársától Lilly Kingtől sem. Úgy érzi felkészült a csatára.



Forrás: sport24.ru