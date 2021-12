Jakabos Zsuzsanna gyakran örvendezteti meg követőit egy-egy fotóval. Ezúttal sem tett másképp.



Az Európa-bajnok úszó remekelt a kazanyi rövidpályás Eb-n állt rajthoz, ahol 400 méter vegyesen ötödik helyen végzett, míg 200 méter pillangón, saját legjobbját megjavítva, negyedikként csapott célba. Ezt követően egy kisebb hátsérülés állta útját, így a vegyesúszás rövidebb távján már nem indult el és a kontinenstorna vége előtt hazautazott. Jakabos a rövid pihenő után a rövidpályás-vb-n is megméretette magát.



Az úszó a két verseny közt sem unatkozott, egy fotósnak állt modellt, az elkészült fotót pedig rajongói nagy örömére meg is osztotta. A képhez csak annyit írt, komolynak tűnök. A szinte állandóan mosolygó, életvidám sportoló valóban egy kissé más oldalát mutatta meg ezen a képen, mint amit megszoktunk tőle, de az tagadhatatlan, hogy ez a visszafogottan elegáns stílus is nagyon jól áll neki.



Ezt támasztják alá követői kommentjei is, akik rengeteg bókkal látták el, és még olyan is akadt, aki Meghan Markléhez hasonlította őt.

A gyönyörű képet egyébként Panamy készítette az úszóról, aki elmondta, nagyon jóban vannak és gyakran kapja lencsevégre Jakabost, mert szereti őt fotózni. Hozzátette ez a kép egy este készült, amikor Jakabos nála aludt és csak úgy kattintott róla néhányat.

Borítókép: Panamy