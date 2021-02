Előreláthatóan három hónapot kell kihagynia Sarah Sjöströmnek, a svédek világklasszis úszójának, akinek néhány nappal ezelőtt tört el a könyöke egy szerencsétlen balesetben.

A swimmingworldmagazine.com beszámolója szerint a 27 éves versenyző - aki Stockholmban látogatta meg egy barátját amikor elcsúszott a jégen - már túl van a műtéten, a helyi érzéstelenítéssel végre hajtott beavatkozás során csavarok és egy fémlemez beültetésére is szükség volt.



Rene Tour, a svéd válogatott orvosa elmondta, Sjöström amint elhagyja a kórházat, megkezdheti a rehabilitációt, keze nincs gipszben, így ha minden rendben lesz, akkor három hét múlva már medencébe is ugorhat, ugyanakkor teljes értékű munkát csak körülbelül három hónap múlva végezhet.



A szakember megjegyezte, egyelőre nem lehet megmondani, hogy Sjöström ott lehet-e a 165 nap múlva rajtoló tokiói olimpián, de a sportolónak és a stábnak is ez a célja. Hozzátette, ha valaki képes ezt megcsinálni, az éppen Sjöström.



Az 50 és 100 méter gyorson és pillangón is világcsúcstartó úszót - aki 2016-ban, Rio de Janeiróban egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet nyert - a közösségi médiában több riválisa is bíztatta a folytatást illetően. Többek között a leukémiából felépült Ikee Rikako, aki ugyanúgy, a tenyerébe írta az üzenetét, mint ahogyan Sjöström üzent neki a 2019-es kvangdzsui világbajnokságon.

