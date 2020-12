A leukémiából nemrég felépülő Rikako Ikee nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy vízbe ugorjon a 2021-re halasztott ötkarikás játékokon.



A lányt nagy tehetségnek tartják hazájában, és korábban ki is kiáltották a tokiói olimpia egyik arcának. A 2018-as Ázsia-játékokon 50 és 100 méteren gyorsúszásban és pillangóban is verhetetlen volt, váltóban pedig 2 aranyat és 2 ezüstöt szerzett.

Ezzel a verseny legeredményesebb sportolója lett, 2019 februárjában azonban nyiroksejtes leukémiával diagnosztizálták.



Az úszó azóta teljesen felépült és idén augusztusban már versenyzett is. Ikee ekkor 26,32-t úszott 50 gyorson, amivel az ötödik helyet szerezte meg. A 20 éves sportoló eredetileg a 2024-es, párizsi olimpián való szereplést tűzte ki célul, most azonban úgy fogalmazott, nem zárja ki, hogy a hazai ötkarikás játékokon is ott lesz.



Rikako Ikee augusztusban tért vissza.



Fotó: Atsushi Tomura/Getty Images



„Szeretném megpróbálni, ha van rá lehetőség” - mondta a versenyző, amiről a Sanspo japán lap számolt be.



Ikee az elhalasztott olimpia visszaszámlálásának megkezdésekor tartott ünnepségen mondott érzelmes beszédet.

Ebben kifejtette, hogy a 2021-es verseny a remény olimpiája lesz, majd elmondta inspiráló történetét. Egyúttal arra kérte a nézőket, hogy pozitívan fogják fel a játékok elhalasztását.



Történetével inspirálni szeretne másokat.

Fotó: Atsushi Tomura/Getty Images



A Kyodo News információi szerint a nő legközelebb január 10-én ugrik majd medencébe, egy hazai versenyen, ahol 100 méteres gyorsúszásban indul majd.



Ha Ikee szeretne ott lenni a tokiói olimpián, akkor áprilisban a hazai bajnokságon benne kell lennie a legjobb kettőben, ezen felül pedig az 50 m gyors olimpiai szintjét is meg kell úszni, ami jelenleg 24,46 másodperc.

Az olimpiát 2021. július 23. és augusztus 8. között rendezik majd.

Borítókép: Matt Roberts/Getty Images



Forrás: Insidethegames.biz