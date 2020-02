Szabó Tünde sportért felelős államtitkár nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) jelöltjeként május közepétől a büró tagja vagy alelnök is lehet a vizes sportokat tömörítő európai szervezetben, a LEN-ben.

Az államtitkár az M4 Sport Sporthíradó című műsorában pénteken azt mondta, a LEN május 10-én, Budapesten sorra kerülő tisztújító kongresszusán dől majd el, hogy megválasztják-e valamelyik pozíció betöltésére.

"Számomra fontos, hogy a sportolóknak, a sportban élőknek és a szervezeteknek így is tudjak segíteni, és úgy gondolom, hogy ez kiegészítené a mostani tevékenységemet, jobban tudnám segíteni a magyar sportdiplomáciát, a sporttársadalom egészét és természetesen a vizes sportokat" - jelentette ki Szabó Tünde.

Az államtitkár szerint a sportban rejlő jelenlegi lehetőségeket nem lehet összehasonlítani azokkal, amelyek az 1990-es és 2000-es években rendelkezésre álltak Magyarországon.

"A modern világ közelebb hozza a szurkolókat a sportolókhoz, ami kifejezetten jó a versenyzőknek, és fantasztikus, hogy ennyi nemzetközi versenyt tudunk Magyarországra hozni" - nyilatkozta Szabó Tünde, aki nemrég megszerezte a sporttudományok doktori fokozatát a Testnevelési Egyetemen. Hozzátette, a sport ma már világszerte a szórakoztatóipar része, és ez eléri a sportolókat is.

"Ez a fajta motiváció sokkal nagyobb most, mint 15-20 évvel ezelőtt, és a feltételek is jobbak, mint korábban voltak, de a motivációt nemcsak az élsportolók, hanem akár már a hat-hét éves gyerekek esetében is fent kell tartanunk" - mondta az államtitkár. Kiemelte, hogy a kormány azért nyilvánította 2010-ben nemzetstratégiai ágazatnak a sportot, mert nem rövid, hanem hosszú távon szeretne segíteni a sportolóknak és a sportban dolgozóknak.

"Ennek megfelelően a látvány-csapatsportágaknak 2010-ben elindítottuk a TAO-programot, 2013-tól pedig beléptek a kiemelt sportágak és a fejlesztésük. Az eddig elvégzett munka már most látszik, de türelmesnek kell lenni az eredményeket tekintve, mert egy-egy fiatalnak 12-14 év kell ahhoz, hogy megmutathassa magát a felnőtt korosztályban" - jelentette ki Szabó Tünde, aki szerint mindig keresni kell a fejlesztési lehetőségeket, így a sportlétesítmények fejlesztését is, mert ezek szolgálják ki a sportban élőket.

Borítókép: MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD