A vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) elvette Oroszországtól az augusztusi kazanyi junior úszó-világbajnokság rendezési jogát az Ukrajna ellen folyó hadművelet miatt.

A FINA azt közölte, hogy a döntés előtt egyeztetett a sportolókkal és más érdekeltekkel.



"A FINA a jövőben semmilyen eseményt nem tart Oroszországban, ha ez a súlyos válsághelyzet folytatódik" - tette hozzá közleményében.

FINA reiterates its pledge to provide whatever practical support it can to members of the Aquatics family who are impacted by this situation and expresses its deepest sympathies and support to the people of Ukraine pic.twitter.com/0vBx8VVjWG