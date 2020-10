A Cali Condors csapata nyerte a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga (ISL) nyitóversenyét. A második nap után a címvédő Energy Standard együttese lett a második, az LA Current harmadik, a New York Breakers pedig a negyedik.

A rövidpályás viadalon a magyarok közül a nyitányon a nagy medencében 200 méter pillangón világbajnok Kapás Boglárka (New York Breakers) fő számában az ötödik, 400 méter vegyesen a hetedik lett. Csapattársai közül Telegdy Ádám 100 méter háton, Késely Ajna pedig 200 méter gyorson nyolcaddiként csapott célba. Jakabos Zsuzsanna a címvédő Energy Standard színeiben 200 méter pillangón egy harmadik, 400 méter vegyesen pedig egy negyedik helyet szerzett.

Tune in to CBS at 2 PM ET to watch the Cali Condors finish out the first match of ISL 2020! Condors lead by 45 points after a strong first day - help cheer them on to victory in Budapest!#ISL2020#ISwimLeague#Budapest2020#ISwimLeague2020#GoDors#CaliCondors pic.twitter.com/p6V3bL6MpR