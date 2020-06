Sosem volt reflektorfényben, közel 2 évtizedig nem adott interjút senkinek, nevét mégis ismeri az egész ország. Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok, és ugyanennyiszer ünnepelhetett világbajnoki címet is. A nyolcszoros Eb-győztes úszó több, mint félszáz országos bajnkoi címet is magáénak tudhat. A magyar úszósport kiemelkedő alakja ma ünnepli az 53. születésnapját.

Darnyi hátúszóként kezdte, az 1980-as ifjúsági Európa-bajnokságon még ez volt a fő száma. Bár a skövdei összecsapáson még nem ért el eredményt, a hazai IBV-n már több döntőbe is kvalifikálta magát. A következő években sikert sikerre halmozott a korosztályos mezőnyben, 1984-ben pedig a felnőtteknél is bemutatkozott. Az országos bajnokságon 3 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot zsebelt be, a szófiai Eb-n pedig 200 és 400 vegyesen is első lett. Ekkor az év úszója címet is megkapta.



1986-ban a vegyes mindkét távján világbajnok lett, hazánkban pedig nemcsak az év úszója cím járt neki, hanem az év magyar sportolójának is megválasztották.

A következő 2 évben is uralta a számot a nemzetközi mezőnyben, így jó előjelekkel várhatta a szöuli ötkarikás játékokat. Az 1988-as olimpián saját világcsúcsát megdöntve győzött 400 vegyesen. A 200 hát selejtezőéből szabálytalan fordulója miatt kizárták, de ugyan ezen a távon a vegyest világrekorddal nyerte meg.

Darnyi Tamás - Szöul 1988 (400 vegyes) Men's 400m individual medley final at the 1988 Olympic Games in Seoul. Broadcasted by the Hungarian Television. Final result: 1. Tamás Darnyi (HUN) 4:14.75 (...

Egy évvel később a bonni Európa-bajnokságon 400 méter vegyesen a második idővel került döntőbe, ahol lázasan az év addigi legjobb idejét úszva nyerte meg a versenyt. Betegsége miatt nem indult 200 háton. 200 méter pillangón magyar csúccsal nyerte időfutamát és szerzett bajnoki címet. 200 méter vegyesen szintén aranyérmes lett.

Az 1991-es perthi világbajnokságon, 400 vegyesen világbajnoki rekorddal került döntőbe. A fináléban új világcsúcsot elérve lett az első.



200 pillangón negyedikként jutott a döntőbe, ahol új magyar csúccsal lett bronzérmes. Legjobbként került a 200 vegyes végküzdelmeibe is, ahol elsőként jutott 2 perc alá és újabb világrekordot (1:59.36) ért el. Az 1990-es év sportolója szavazást a vb után tartották meg, melyen ismét a legjobbnak választották. Ezen kívül ismét a legjobb magyar úszónak választották. Egy amerikai választáson az év európai sportolója lett, Kínában az év úszója díjat nyerte el.

1992-ben az olimpián 400 méter vegyesen másodikként jutott a döntőbe, ahol olimpiai csúccsal nyert. A 200 vegyes selejtezőjében szintén második, a döntőben első lett.

Darnyi Tamás és Czene Attila a 200m vegyesúszás döntőjében,Barcelona,1992 Broadcasted by the Hungarian Television.

Két évvel később, 1994-ben bejelentette visszavonulását a versenyzéstől, de az edzéseken továbbra is részt vett. 1995-ben magyar bajnoki címet szerzett a 4×100 és 200 méteres gyorsváltóban. Majd indult a fukuokai universiaden, ahol a 4 × 100 méteres vegyes váltóval 10. lett.