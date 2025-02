Újra előkerült az F1 kiesési rendszerének bizarr ötlete

2006. február 15-én az F1 az új szezonra készült, számos változással, például a V8-as motorok bevezetésével és az akkor debütáló háromlépcsős időmérő rendszerrel.

Ebben az időszakban az akkori FIA-elnök, Max Mosley egy radikális javaslattal állt elő: futballstílusú kiesési rendszert vezetne be az F1-ben.

Mosley szerint ez fokozná a versenyt és biztosítaná a Forma-1 egészséges fejlődését. A leggyengébb csapatokat a GP2 (ma Formula 2) szériába sorolták volna vissza, miközben a legjobbak feljuthattak volna. Emellett meg akarta szüntetni a „kiskapukat„, hogy csak valóban felkészült versenyzők kerülhessenek a Forma-1-be.

„Ezt meg kellene valósítani” – mondta Mosley akkoriban. „Szükség lenne egy F1-be vezető utánpótlás-szériára, például egy szabályozott F3000/GP2 rendszerre. Aki F1-es szuperlicencet akar, annak ezen a rendszeren kellene keresztülmennie, kivéve a korábbi F1-es pilótákat. Emellett a legjobbaknak lehetőséget kellene adni a feljutásra, míg a leggyengébb F1-es csapatoknak számolniuk kellene a kieséssel.”

