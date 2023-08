A világranglistán 226. játékos idén Szkopjéban challenger-tornát nyert, majd porckoronggyulladás miatt Wimbledonban visszalépett a kvalifikációtól, és azóta nem játszott tétmeccset. A US Openre másfél hónap kihagyás után, két hetet tudott készülni.



"Szerencsére már nincsenek fájdalmaim, de elment a meccsrutinom, sokat teniszezni sem tudtam a sérülésem miatt" - fogalmazott menedzsmentjének a tájékoztatása szerint a korábbi junior világelső. "Inkább kondiedzéseim voltak, gyógytornáztam, sokat pihentem, kikapcsolódni is volt lehetőségem, nyaraltam a barátaimmal, a barátnőmmel. Az elmúlt években minden sérülésemnél nagy nyomást helyeztem magamra, rágörcsöltem a visszatérésre, hiába hagytam ki sokat, eszembe sem jutott a minőségi pihenés, ami mentálisan nem tett jót. Most feltöltődtem és motiváltabbnak érzem magam, mint az elmúlt időszakban bármikor."

New Yorkban a 25 éves magyar teniszező a francia Terence Atmane-nal (218.) csapott össze - pályafutása során először -, aki júliusban salakon Piros Zsombort, valamint kemény pályán Fucsovics Mártont is legyőzte. Valkusz ellen is magabiztosan hozta az első szettet, majd a másodiknak a rövidítésében két mérkőzéslabdája is volt, de a Davis Kupa-válogatott magyar hárította őket, és kiegyenlített. Az utolsó felvonásban ismét a balkezes ellenfél akarata érvényesült, így Valkusznak ezúttal sem jött össze a Grand Slam-főtábla.

A folytatásban a 17. kiemelt Gálfi Dalma (117.) a francia Jessika Ponchet (142.) ellen kezdi meg szereplését, Jani Rékára (170.) az amerikai Fiona Crawley (731.) vár, míg Babos Tímea (200.) első ellefele a 30. kiemelt spanyol Jessica Bouzas Maneiro (133.) lesz.

A selejtezőben három győzelem kell a legjobbak közé kerüléshez.

Fotó: Bruno de Carvalho/SOPA Images/LightRocket via Getty Images