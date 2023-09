Novak Djokovic ismét győzedelmeskedett az amerikai nyílt teniszbajnokságon, a döntőben a harmadik kiemelt Danil Medvegyevet verte meg.



Az orosz a meccs utáni nyilatkozatában viccesen nehezményezte, hogy a szerb elvette tőle a lehetőséget, hogy feleségének házassági évfordulójukon győzelmet ajándékozzon.

Medvegyev elismerte ellenfele felsőbbrendűségét és megjegyezte, alig várja, hogy visszavonuljon.

„Mit keresel még itt? Menj már…” – mosolygott a szerbre.

„Nekem 20 címem van összesen, neked pedig csak Grand Slam-ből van 24. Jobb játékossá tettél, de az öt döntőből amit veled és Rafával játszottam, csak egyet nyertem meg.”

Daniil Medvedev to Novak Djokovic at US Open:



“First of all I want to ask Novak what are you still doing here? Come on…” pic.twitter.com/qPaFX9NErp