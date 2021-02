A kétszeres Grand Slam-bajnok Lleyton Hewitt bekerült a tenisz Hírességek Csarnokába.

"Amikor versenyzel, az edzésekre és a heti vagy éves eredményeidre figyelsz, nem gondolkozol ilyen távlatokban. Elképesztő megtiszteltetés és elismerés, hogy tagja lehetek a Hall of Fame-nek" - mondta Hewitt, aki amellett, hogy 2001-ben a US Openen, 2002-ben pedig Wimbledonban diadalmaskodott, kétszer nyerte meg az ausztrál válogatottal a Davis Kupát, az ATP-világranglistát pedig 80 héten át vezette.



A newporti intézmény közleményben jelentette be, hogy Hewitt mellett többek között a női profi versenyrendszer kialakításáért kilenc játékos (Original 9) is bekerül 2021-ben. A többi között Billie Jean King nevével fémjelzett női alapítók - akik azért harcoltak, hogy a nők is pénzdíjas versenyeken szerepelhessenek - az első csoport, amely tagja lett a Hírességek Csarnokának.



Az új tagok hivatalos beiktatására július 17-én kerül sor, a 2020-ban beválasztott Goran Ivanisevicet és Conchita Martinezt is ekkor köszöntik majd.

