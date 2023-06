Zverev a negyedik fordulóban Grigor Dimitrov ellen mérkőzött meg a centerpályán, főműsoridőben. A találkozót a németnek sikerült három szettben behúznia, ám egy apró közjáték megzavarta őt, ami aggodalomra adhat okot a jövőre nézve is.



A teniszező hároméves kora óta cukorbeteg, ezért ahogy többször is elmondta, rendszeresen inzulint kell beadnia magának. Ezt általában a váltásoknál intézi magának, amióta csak teniszezik. Most azonban a versenybírók nem engedték ezt neki, mondván, erre külön szünetet kell kivennie és orvosnak kell végeznie a beadást.

A németet láthatóan bosszantotta az incidens, a találkozót követően pedig meg is nyilvánult ezzel kapcsolatban.

„Azt mondták, el kell hagynom a pályát, ami ugye vécészünetnek minősül. Mondtam nekik, hogy csak két vécészünet van egy meccsen, de nekem van, hogy ötször kell inzulinoznom magam.”



„Ezt nem lehet így kezelni, mert ha így lenne, az azt jelentené, hogy valamit megtiltanak, ami a jólétemhez és az egészséges életem fenntartásához szükséges!”



„Azt is mondták, hogy az inzulint nem adhatom be magamnak, csak orvos teheti meg. Mondtam neki, hogy hároméves korom óta cukorbeteg vagyok, pontosan tudom, hogy kell beadni az injekciót. A felügyelő viszont kötötte az ebet a karóhoz, hogy ehhez orvos kell…”

Zverev szerdán 11 órától mérkőzik majd meg a negyeddöntőben az argentin Etcheverry-vel, kíváncsian várjuk, hogyan alakul az „inzulinbotrány”.

Zverev who published in 2022 that he has type 1 diabetes since he is 3 years old and started a foundation was asked in german press about the discussion today. He said other than at ATP tournaments here he is not allowed to inject Insulin on court "cause it looks weird"



answer pic.twitter.com/93xmuGkFwu