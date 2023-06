Az idei Roland Garros legjobban várt meccse volt Novak Djokovics és Carlos Alcaraz összecsapása.



A fiatal spanyol világelső és a rutinos szerb egyaránt nagy esélyesként voltak számontartva, így a pénteki elődöntő egyfajta „kis finálénak” is tekinthető volt.

A mérkőzést végül négy szettben Djokovics nyerte, az összecsapás második felében sérüléssel bajlódó spanyollal szemben.

A második szett elején ugyanakkor esett egy olyan labdamenet, amit könnyen lehet, hogy még évek múltán is mutogatnak majd. A végén Alcaraz háttal, remekül perdítette a vonalra a labdát, Novaknak pedig esélye sem volt.

Az ütés zsenialitását bizonyítja, hogy Djoko is csak széttett kezekkel, mosolyogva „adta meg magát” Alcaraznak.

Carlos Alcaraz hits the shot of the tournament against Novak Djokovic



The ability to sprint like this, catch up with the very good shot Novak hit, & hit a winner passing shot from this position just defied basic physics.



Win or lose, this is greatness



