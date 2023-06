A kanadai teniszezőnő jelenleg csupán a 219. helyen áll jelenleg a WTA világranglistáján, korábban azonban sokkal előkelőbb pozícióban is volt.



A 29 éves Bouchard többször kifejezte már interjúi során, hogy hatalmas rajongója Roger Federernek. Ez természetesen azóta sem kopott, viszont most úgy érezte, szükséges „megemlékeznie” Novak Djokovic 23. Grand Slam-győzelméről.

„Én vagyok a legnagyobb Roger Federer-fan, de mindenkinek be kell ismernie, hogy Novak vitathatatlanul minden idők legjobb játékosa. Egészen lenyűgöző!” – gratulált a szerbnek a kanadai.

I’m the biggest Roger fan but we all have to admit Novak is the undisputed goat. Insanely impressive.