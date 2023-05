Rafael Nadal apránként lábadozik sérüléséből, célja pedig egyértelmű, a Roland Garroson történő részvétel.



Ennek érdekében a spanyol sorra mondta le a nagy tornákat. Habár még egy salakos versenyen sem lépett pályára idén, ha a Garrosra összerakja magát, veszélyt jelenthet bárkire.

Nadal az Australian Open óta nem játszott tétmeccset, akkor az amerikai Mackenzie McDonald ellen kapott ki.

Csütörtökön elkezdett terjedni egy felvétel a közösségi médiában, amelyen Nadal látható. A teniszező az akadémiáján végez edzést, amikor hirtelen a térdére teszi a kezét és lehajol.

60-70% sure no Nadal at RG pic.twitter.com/XTlemQ9xiN