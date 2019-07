Gyorsan léptek, mielőtt lejárt volna a kontraktusa.

Divock Origi egy új, hosszú távú szerződést kötött a Liverpoollal, jelentette be a klub.

A támadó korábbi kontraktusa a 2019-20-as szezon végén lejárt volna, de a csapat úgy döntött, hogy a Liverpool Bajnokok Ligája hadjáratában bemutatott hőstettei miatt érdemel még lehetőséget.

Origi kétszer is betalált a Barcelonát sokkoló 4-0-os visszavágón, amivel döndőbe jutottak a Vörösök, majd újra hatalmas örömet szerzett a szurkolóknak, amikor a döntőben is betalált a Tottenham ellen.

Origi így nyilatkozott a klub honlapjának az aláírás után: "Nagyon boldog vagyok, hogy aláírhattam ezt a szerződést. Ez nagy lökést ad már a szezon elején, ahogyan az előző vége is. Szóval nagyon boldog vagyok. Jól érzem magam itt. Sok lépést tettem meg a karrierem során, ennél a klubnál lett belőlem férfi, 19 éves koromban írtam alá. Amikor döntést kellett hoznom, csak klubbal és a képviselőimmel akartam beszélni, de mindig is maradni akartam, és meghosszabbítani a szerződésem."

A Liverpool 2014 júliusában 10 millió fontot fizetett a Lille-nek Origiért, de a játékos nem tudta igazából a kezdőcsapatba küzdeni magát. Miután közvetlen a szerződtetése után visszaadták kölcsönbe a Lille-nek egy szezonra, a 2015-2016-os idényben mindössze hét Premier League meccsen volt kezdő és 5 gólt lőtt. Ezt követően a Wolfsburgnál töltötte a 2017-18-as szezont, de a Liverpool edzője, Jürgen Klopp a csapatnál tartotta Origit legutóbb, aki a bajnokságban is nagyon fontos gólokat szerzett.

"Ez egy csodálatos klub, jó csapatot alkotunk, a szakmai stáb is elképesztő. Melwoodba érkezni is, az emberek, akik itt dolgoznak és egyébként is minden remek. Azt érzed, itt valami különleges folyik," – fejtegette Origi. - "Még mindig fiatalok vagyunk, szóval rengeteg lehetőség van ebben a csapatban. Csak jól érzem magam az edzéseken és a meccseken is. Ez mind fontos egy játékosnak a döntéshozatalkor. Tovább akarok fejlődni, és kihozni magamból a legtöbbet minden egyes napon. A karrierem végén csak hátra akarok dőlni, és büszkének lenni arra, hogy kihasználtam az adottságaim és a tehetségem. A következő év nagyon különleges lesz, és ezt a lehető legjobban szeretném kihasználni.”

Fotó: Clive Brunskill/Getty Images