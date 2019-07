Talán még Ibrahimovicot is lepipálta.

Paul Pogba is megmutatta, mire képes az úgynevezett #BottleCapChallenge-ben. Talán az is ott motoszkálhatott a fejében, amikor rögtön két üveggel teljesítette a kihívást, hogy felülmúlja volt csapattársát, Zlatan Ibrahimovcot is. A feladat lényege, hogy lábbal kell letekerni egy üveg kupakját. Hogy Zlatan milyen sajátos módon maxolta ki a játékot, a linkre kattintva elérhető.



Bár nem valószínű, hogy a francia középpályás erre gondolt, amikor azt mondta, új kihívásra vágyik, de így legalább biztosan kapott egyet.