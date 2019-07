Neymar még mindig a Paris Saint-Germain játékosa, de nincs azzal problémája, hogy legszebb pályán eltöltött pillanataként emlékezzen meg a Barcelona 6-1-es visszatéréséről a francia csapat ellen a Bajnokok Ligájában. Ezt viszont a párizsiak biztosan nem nézik jó szemmel.

A játékost egy interjúban arról kérdezték a mai napig melyik volt karrierje legszebb pillanata. Neymar egy pár másodpercnyi gondolkodás után ezt mondta: "Amikor megszereztük a hatodik gólt a PSG ellen. Soha nem éreztem hasonlót."

Arra is rákérdeztek, hogy az öltözőben melyik volt a leghihetetlenebb pillanata, amire hasonló vonalon válaszolt.

"Amikor megvertük a PSG-t Barcelonában az igazán különleges volt," - folytatta. - "Az öltöző teljesen megőrült, nagyon boldogok voltunk. Szerintem az volt a legjobb élmény, amit együtt, csapatként éltünk meg"

Elméletben Neymarnak most vissza kell térnie Párizsba, és valószínűleg ezt vasárnap teszi meg, mielőtt hétfőn edzésre jelentkezne, és találkozna a klub sportigazgatójával, Leonardoval.

A játékos már többször is jelezte a klubnak, menni akar, de ez visszatéréséig nem haladhat, utána felgyorsulhatnak a dolgok.

Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC Barcelona"



