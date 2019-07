Cristiano? Messi? Esetleg Maradona? A svédnél felejtős.

Zlatan Ibrahimovic nem a szerénysége miatt lett híres, és ezt ismét bizonyatotta, amikor megosztotta álomtizenegyét Twitteren az LA Galaxy csillaga.

Nem szokatlan, hogy sportolók megosztják a kedvenceikből, jó barátaikból összeállított kezdőt, de amit Ibrahimovic posztolt igazán egyedi volt.

A korábbi Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter, Juventus, AC Milan, Ajax és Manchester United támadó minden posztra önmagát választotta. Csak a vezetőedző helye maradt kérdéses, de a svéd klasszis hozzáfűzte, támaogatná magát abba a pozícióba is.

"A mindekori kedvenc csapatom," - írta. - "Csak az edzőkérdésben kell döntenem. Talán Zlatan lesz."

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc