Elbúcsúztak a szövetségi kapitánytól.

Menesztették a tanzániai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról Emmanuel Amunikét, miután a csapat egyetlen mérkőzését sem tudta megnyerni az Egyiptomban zajló Afrika Kupa csoportkörében.

A 39 éves nigériai szakembert tavaly augusztusban nevezték ki, és irányításával története során először jutott ki a kontinenstornára a tanzániai együttes.

A helyi futballszövetség a keddi közleményében azt írta, hogy közös megegyezéssel bontottak szerződést Amunikével, akinek munkáját hamarosan egy ideiglenesen kinevezett kapitány veszi át.

Tanzánia az Afrika Kupa C csoportjában kikapott Algériától, Kenyától, valamint Szenegáltól is, és csupán két gólt szerzett, ugyanakkor nyolcat kapott. A Kenya elleni meccset 3-2-re veszítette el a csapat úgy, hogy a mérkőzés során kétszer is vezetett.