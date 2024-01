Nehéz sorsolást kapott az alanyi jogon főtáblás Marozsán Fábián és Fucsovics Márton az ausztrál nyílt teniszbajnokság vasárnap rajtoló főtáblás küzdelmeiben.

A világranglistán elfoglalt 65. helyével a legjobb magyarnak számító Marozsán a 2014-ben US Open-győztes Marin Ciliccsel találkozik, pályafutása során először. A 24 éves magyar a héten a nyolcaddöntőig jutott Aucklandben, ahol az első kiemelt szervakirály, Ben Shelton búcsúztatta őt. A 35 esztendős Cilic 2017-ben Wimbledonban és 2018-ban az Australian Openen is döntőt vívott, utóbbiban emlékezetes, ötszettes csatában maradt alul a legendás Roger Federerrel szemben. A horvát óriás egy éve súlyos térdsérülést szenvedett Indiában, a nyáron odahaza, Umagban sikertelenül próbálkozott a visszatéréssel, és másfél hete Hongkongban is kikapott az első fordulóban. Az AO főtábláján védett ranglistájának köszönhetően kapott helyet.

A 69. helyen álló Fucsovics sem számíthat könnyű mérkőzésre a bolgár Grigor Dimitrov ellen, aki vasárnap diadalmaskodott Brisbane-ben, 2017 novembere után ünnepelhetett ismét tornagyőzelmet, legutóbb pedig novemberben kapott ki a párizsi fináléban a világelső Novak Djokovictól. A 32 éves ellenfél 13. a világranglistán - de volt már harmadik is -, kilenc trófeát gyűjtött, és a Roland Garros kivételével minden Grand Slamen vívott már elődöntőt. Az egymás elleni mérlegükben ezzel együtt Fucsovics áll jobban, aki 2-1-re vezet: 2020-ban, a Covid-járvány idején a Cincinnatiből New Yorkba költöztetett tornán, majd a US Openen is a nyíregyházi teniszező bizonyult jobbnak, a 2021-es San Diegó-i viadalon viszont Dimitrov nyert.





A 31 éves Fucsovics visszalépett az e heti, adelaide-i tornától és néhány napig nem edzett, pihentette a sérülését, és kezelésekre járt. A magyar szövetség tájékoztatása szerint azonban pénteken a negyedik helyezett Jannik Sinnerrel edz majd a Rod Laver Arenában, aki tavaly Davis Kupa-győzelemre vezette az olasz válogatottat.

