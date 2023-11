Fucsovics Márton a negyeddöntőben búcsúzott az 563 ezer euró (220 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi tenisztornán.

A nyolcadik helyen kiemelt magyar játékos - a 2019-es szófiai torna döntőse - csütörtökön az orosz Pavel Kotovtól kapott ki két szettben, 1 óra 54 perces mérkőzésen.

Eredmények, negyeddöntő:

Pavel Kotov (orosz)-Fucsovics Márton (8.) 6:3, 7:6 (7-3)

korábban:

Jan-Lennard Struff (német, 3.) - Marozsán Fábián 7:6 (7-3), 4:6, 6:4

