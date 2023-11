A világranglistán karriercsúccsal 62. Marozsán - aki a keddi nyitókörben Piros Zsombort búcsúztatta - jól kezdett első találkozójukon a nála 11 évvel idősebb spanyol (60.) ellen, 3:2-nél elvette vetélytársa adogatójátékát, és előnyét megtartva 40 perc alatt hozta az első szettet.

A második játszma is egy bréket hozott, de ez Bautista Aguté volt, aki 35 perc alatt kiegyenlített, így jöhetett a döntő szett. Ebben a magyar Davis Kupa-válogatott 24 éves alapembere rögtön elbukta a szerváját, de visszakapaszkodott, és 5:4-nél három mérkőzéslabdát is elszalasztott fogadóként. A találkozót lezáró rövidítésben a Hajdúszoboszló SE sportolója villámgyorsan 5:0-ra elhúzott, és innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A meccs 2 óra 20 percig tartott.

Bautista Agut már csak azért is nagy "skalpnak" számít, mert a veterán spanyol 11 ATP-trófeát nyert, Davis Kupa-győztes, elődöntős volt Wimbledonban, a világranglista 9. helyén is megfordult, és háromszor is megverte már a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovicot.

Marozsánra a pénteki negyeddöntőben a harmadik helyen kiemelt német Jan-Lennard Struff (28.) vár.



A bolgár fővárosban 2019-ben döntős Fucsovics Márton (47.) - aki akkor a későbbi világelső Danyiil Medvegyevtől kapott ki - nyolcadik kiemeltként 17 óra körül csap össze az osztrák Jurij Rodionovval.



Eredmény, nyolcaddöntő:

--------------------------

Marozsán Fábián-Roberto Bautista Agut (spanyol) 6:3, 3:6, 7:6 (7-4)

később:

Fucsovics Márton (8.)-Jurij Rodionov (osztrák) 17.00 körül

Borítókép: GettyImages