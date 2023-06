A világranglistán 91. magyar teniszező hétfőn hajnalban érkezett meg a helyszínre Perugiából - ahol vasárnap pályafutása harmadik tornagyőzelmét aratta -, és az ATP honlapja szerint ötödik kiemeltként vághatott volna neki a versenynek, amelynek sorsolásában kedden már nem szerepelt.



A 23 esztendős játékos hétfőn este közösségi oldalán jelentette be, hogy valószínűleg változik a versenyprogramja és több nagyobb verseny selejtezőjében is szerencsét próbál majd.



"Lehet, hogy lesznek nehéz meccsek vagy nem olyan eredmények, amilyeneket szeretnék, de a fejlődés érdekében ezt meg kell lépnem" - mondta értékelő videójában Marozsán, majd azt is elárulta, hogy legközelebb a hétfőn kezdődő wimbledoni viadalon fog játszani karrierje első füvespályás versenyén.





"Nagyon örülnék annak, ha esetleg egy főtáblát tudnék játszani úgymond már top százasként, de ez nem lesz könnyű, mivel ott már nagyon-nagyon jó játékosok vannak. Megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot" - zárta gondolatait a Hajdúszoboszló SE sportolója.

