A 24 éves Marozsán a vasárnap befejeződött Australian Openen a harmadik fordulóig jutott.



A Melbourne-ben az első fordulóban búcsúzott Fucsovics Márton 12 helyett csúszott hátra az ATP-rangsorban, amelyen jelenleg a 82. pozíciót foglalja el. Piros Zsombor három helyet rontva a 129., míg Valkusz Máté egy helyet javítva a 213.



Az ATP-rangsort továbbra is a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokovic vezeti a spanyol Carlos Alcaraz előtt. A melbourne-i finálét kétszettes előnyből elbukó Danyiil Medvegyev a harmadik, a karrierje első GS-tornáján győztes olasz Jannik Sinner pedig a negyedik.



A nőknél továbbra is Bondár Anna a legjobb magyar, még úgy is, hogy két helyet rontott és jelenleg a 119. A thaiföldi tornán hétfőn nyolcaddöntőbe jutott Gálfi Dalma 137. a rangsorban, míg Udvardy Panna a 162., Babos Tímea pedig a 180.



A további Billie Jean King Kupa-válogatott teniszezők közül Stollár Fanny a 275., Jani Réka a 341., Tóth Amarissa a 476., Szabanin Natália a 648., míg Nagy Adrienn a 690.



Az élen a lengyel Iga Swiatek áll, mögötte az ausztrál nyílt bajnokságon címét megvédő fehérorosz Arina Szabalenka a második, a harmadik helyre pedig az amerikai Coco Gauff lépett előre a WTA honlapja alapján.

Borítókép: Cameron Spencer/Getty Images