A 23 esztendős magyar játékos az elődöntőben két szettben legyőzte a világranglistán 68. argentin Pedro Cachint, majd a döntőben mindössze 62 perc alatt múlta felül az olasz Edoardo Lavagnót.



"Nyomás nélkül tudtam játszani az elődöntőben, mert azon a mérkőzésen nem én voltam az esélyes, ez jól sikerült, újabb skalpot szereztem egy top 100-as játékos ellen, aminek nagyon-nagyon örülök. A döntőben pedig jó lehetőségem volt, hogy megnyerjem a versenyt és bekerüljek a legjobb 100 közé, ezt ki is tudtam használni, aminek nagyon örülök" - mondta az M4 Sportnak adott interjújában a 91. helyen rangsorolt Marozsán, majd azt is elárulta: "a meccslabdámnál, amikor az utolsó pontért szerváltam, akkor belegondoltam, ha ezt beütöm, akkor összejöhet az, amiről álmodtam."



Marozsán májusban a római mesterversenyen világszenzációt okozott azzal, hogy legyőzte a spanyol szupersztár Carlos Alcarazt, most pedig pályafutása harmadik challenger-versenyén diadalmaskodott, tavaly Banja Lukában, idén márciusban pedig Antalyában nyert.



"Ez nem jelenti azt, hogy akár a jövő héten, akár az utána lévő hetekben minden meccsemet meg fogom nyerni, mert ha ez így lenne, akkor valószínűleg előrébb tartanék. Biztos lesznek még kudarcok és szép győzelmek is. Próbáljuk azt elérni, hogy minél kiegyensúlyozottabb legyek és általában hozni a papírformát" - mondta Marozsán, aki ugyan elutazott Parmába, de még nem döntötte el, hogy részt vesz-e az ottani tornán.



Az olaszországi viadal után karrierje első füves pályás versenyén, a június 26-án kezdődő wimbledoni torna selejtezőjében lép pályára a magyar teniszező.

Borítókép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images