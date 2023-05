Marozsán Fábiánnak hatalmas önbizalmat adott a római tenisztornán nyújtott teljesítménye, ezt a lendületet kihasználva pedig megcélozta a Roland Garros főtábláját, illetve a wimbledoni füves pályás Grand Slam-viadalt is.

Az élete első ATP-főtábláján szereplő magyar játékos hétfőn két szettben legyőzte a leendő világelső spanyol Carlos Alcarazt, majd a nyolcaddöntőben kikapott a 15. helyen kiemelt Borna Corictól, ezzel búcsúzott a római viadaltól.

"Alcarazt legyőzni salakon, egy ezres versenyen, egy ekkora centerpályán, ennyi ember előtt azért az egy nagyon nagy dolog, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Nincs bennem hiányérzet, szerettem volna nyerni, vagy akár még egy meglepetést okozni, de ez most sajnos elmaradt. Ezt a pár győzelmet, amit először értem el egy ATP-verseny főtábláján, sosem fogom elfelejteni, egy örök emlék marad" - mondta az M1 aktuális csatorna megkeresésére a világranglistán 135. magyar játékos, akinek a meccs utáni sajtótájékoztatón rögtönzött rövid bemutatkozása világszerte nagy sikert aratott a médiában.

"Nem volt célom, hogy ennyire viccesre sikerüljön, ez csak úgy jött belőlem, valahogy ezt hozta a szituáció. Tény és való, hogy nem ismertek vagy nem ismernek az emberek, ezért úgy gondoltam, kezdjük a legelején. Azt azért pedig úgy illik, hogy mondok egy-két dolgot magamról és pont egy ilyen jelenetet vágtak ki" - mesélte a közösségi médiában népszerűvé váló videoról Marozsán.

A Hajdúszoboszló SE teniszezője kiemelte, érezhetően nagyobb figyelmet kap Alcaraz legyőzése óta, a horvát Borna Coric elleni mérkőzésen is úgy érzékelte, sokkal többen szurkoltak neki.

"Rengeteg magyar volt kint, olasz drukkerek is szurkoltak nekem, ami nagyon jól esett. Érezhető volt a versenyen is, hogy másképpen tekintenek rám egy ilyen győzelem után" - mondta a 23 éves teniszező, de azt is megjegyezte, nem gondolta volna, hogy ennyire megugrik a népszerűsége.

"Nemcsak a győzelmeket vinném tovább, hanem a mentális erősséget is, mivel a verseny előtt nem voltam túl jól, nem játszottam jól, és mentálisan sem voltam jól, így nagyon-nagyon mélyről jöttem. Nem volt százszázalékos a játékom, se a gondolkodásom. Az az út, amit most megtettünk a csapatommal, az edzőkkel, a menedzserrel, a szövetséggel, tényleg mindenki mögöttem állt és próbáltak ebből a gödörből kirángatni és mindent megtenni azért, hogy jobban játsszak és ez nagyon-nagyon fontos dolog" - idézte fel Marozsán, majd azt is hozzátette, hogy hatalmas önbizalmat adott neki a Rómában nyújtott teljesítménye.



Reményei szerint ez a forma kitart majd a Roland Garrosra, ami pályafutása második Grand Slam-versenye lesz, miután az idei Australian Open selejtezőjének első fordulójában búcsúzott. Célként azt jelölte meg, hogy szeretne bekerülni az világranglista legjobb száz teniszezője közé.

"A hosszútávú cél az, hogy előbb-utóbb mindenféleképpen tudjak játszani egy GS-főtáblán, ami szintén nagy dolog lenne a karrieremben. Szeretek lépésről lépésre haladni, az első pedig az, hogy nyerjek egy meccset a kvalifikációban, a következőben meg a feljutásért játsszak, vagy akár fel is kerüljek a főtáblára. Remélem, ehhez most közelebb kerülök" - mondta.

A párizsi viadal után Marozsán kap egy rövidebb pihenőt, majd életében először belevág a füves szezonba, ennek keretein belül pedig megcélozta a wimbledoni GS-viadalt.



Borítókép: Getty Images / Justin Setterfield