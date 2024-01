A magyar férfi teniszválogatott valamennyi tagja hadra fogható a jövő pénteken és szombaton Németország ellen sorra kerülő, tatabányai Davis Kupa-selejtező előtt.

Nagy Zoltán kapitány az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában szerdán elmondta, az a cél, hogy megnehezítsék az esélyesebb ellenfél dolgát.

"Tavaly is telt ház volt Tatabányán, idén is az lesz. A közönség számunkra a hatodik játékos, és ezúttal is számítunk mindenkire" - jelentette ki a szakvezető. "Piros Zsombor egy belgiumi challengeren versenyez éppen, a többiek itthon vannak. Most a regenerálódásé a főszerep, átmozgató edzések zajlanak, mindenki rendben van. Marci kisebb csípősérülése után tegnap járt kontroll MR-en, Fábiánnak volt egy kis húzódása a közelítő izmában, de semmi komoly."

A kapitány Fucsovics Mártont, Marozsán Fábiánt, Piros Zsombort, Valkusz Mátét és Füle Mátyást nevezte az összecsapásra. A németek keretébe Michael Kohlmann kapitány Alexander Zverev mellett Jan-Lennard Struffot, Dominik Koepfert, Kevin Krawietzet és Tim Pützöt jelölte.

"A németek legjobbja, Zverev második is volt a világranglistán, olimpiai címvédő, és kétszeres ATP-világbajnok. Most az Australian Openen még versenyben van, de ő már hozzá van szokva ehhez a ritmushoz, és pár nap átállás elég lehet neki" - fejtette ki Nagy Zoltán, hozzátéve, a csapat hétfőn utazik Tatabányára, a párharc sorsolását pedig jövő csütörtökön tartják.

Németország eddig háromszor (1988, 1989, 1993) ért a csúcsra a Davis Kupában. Magyarországon legutóbb 1978-ban játszott a két válogatott, akkor a hazaiak 3-2-re nyertek Taróczy Balázs vezérletével. Öt éve Frankfurtban a németek győztek, akik összesítésben 4-2-re vezetnek.

A tatabányai párharc győztese továbbjut a finálé 16 csapatos csoportkörébe, a vesztes pedig osztályozót vív ősszel.

A program:

február 2., péntek:

------------------

14.45 nyitóünnepség

15.00 két egyéni mérkőzés

február 3., szombat:

-------------------

13.00 egy páros és két lehetséges egyéni mérkőzés

Fotó: Andy Cheung/Getty Images