A 23 éves játékos 3:6, 7:5, 6:2-re kapott ki a tavalyi győztes olasz Francesco Passarótól a négy között.



"Fájdalmas ez a vereség. Nagyon sajnálom, hogy szombaton nem tudtuk befejezni a meccset, a sötétedés közbeszólt, mivel a centerpályán nincs világítás. Ezt az ellenfelem ki is használta és folyamatosan az időt húzta például számos ápolással. Kezemben volt a mérkőzés, ám Passaro sokkal agresszívabban kezdett ma, amire nekem kezdetben nem volt válaszom. A nagy meleg és a hatalmas páratartalom sem kedvezett, így be kell valljam, nem találtam fogást rajta" - mondta menedzsmentje tájékoztatása szerint Marozsán Fábián.



A jövő héten a horvátországi Umagban ATP-tornán induló Marozsán (93.) a trieszti elődöntővel karrierje legjobbjaként hétfőtől 87. lesz a világranglistán.



Borítókép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images