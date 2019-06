A LaLiga klubjai nagyon belekezdtek a költekezésbe ezen a nyáron. Néhányan azért, hogy kompenzálják a gyenge szezonjuk, mint a Real Madrid, mások, hogy egy hatalmas csalódást feledhessenek, mint a Barca és az Atlético, illetve a többiek, hogy a saját előrelépésüket biztosítsák.

Az idei nyáron a LaLiga csapatai 808 millió eurót költöttek egy hónap alatt, úgy hogy a Griezmann és a Joao Félix egyeszséget még nem jelentették be. Így pedig szépen haladnak a csapatok a rekorddöntés felé, amit éppen tavaly nyáron állítottak fel 887 millióval. A spanyol liga messze maga mögött hagyta a Bundesligát (434 millió), a Serie A-t (352), a Premier League-et (197) és a Ligue 1-t (36) is.

A Real Madrid ismét nem fukarkodik. Miután 146 milliót költött a 2018-19-es szezont megelőzően, a Bernabeuba már így is 303 millióért érkeztek idén játékosok. Köztük Eden Hazard, aki önmagában 100 millióba került. A belga Jovic (60), Mendy (48), Militao (50) és Rodrygo (45) mellett a legnagyobb dobása a balnkóknak, akik még muszáj lesz eladnia játékosokat a pénzügyi fair play szabályozás miatt, de továbbra is igazolna emellett. Többek között Pogba és Christian Eriksen is a célkeresztjükben van.

A Barca 75 milliót költött az Ajax tehetségére, De Jongra, akinek az érkezését bár jóval korábban bejelenetették, ebben a hónapban érvényesült a szerződtetés. Emellett nagyvalószínűséggel július első napjaiban bejelentik Antoine Griezmann érkezését is a kivásárlási áráért, tehát 120 millióért. Ha Griezmann távozik az Atléticótól, azzal a Matracosok be is jelenthetik ugyanekkora összegért a Benfica üstökösének, Joao Félix érkezését. Mindeközben a fővárosiak már megegyeztek Marcos Llorentével is (35 millió).

A Betis eközben véglegesítette Lo Celso szerződését, ami 22 millióba került, Dabbur és Diego Carlos a Sevillához szerződött (30 millió összesen), valamint a Real Sociedad megszerezte Portu játékjogát a Gironától 10 millió euróért.

Jelen pillanatban a három óriás ügyletei teszik ki az összeg elképesztően magas hányadát, 84 százalékát.

PREMIER LEAGUE. A Manchester City 95 milliót ajánlott a Napolinak Koulibalyért, de a Premier League csapatok óvatosan lépnek ki idén a piacra az elmúlt évek óriás költekezése után. Raul Jimenez a Farkasokhoz szerződött (38 millió), Pablo Fornals a Villarrealtól igazolt a West Hamhez és Danny Ings-t megszerezte a Southampton. Ezzel ők a három legtöbbet költő angol klub.

BUNDESLIGA. Több mint 400 millió euró cserélt gazdát Németországban, az Atléticótól érkezik Lucas Hernández a Bayernhez 80 millióért, ami jelen pillanatban a legnagyobb üzlet. A Bayern emellett megszerezné a Manchester City-től Sanét, de az angol klub már visszautasított egy 80 milliós ajánlatot. Hummels eközben 38 millió környéki összegért szerződött vissza Dortmundba.

SERIE A . Ha a pletykák igaznak bizonyulnak, a Serie A gyorsan elkezd felzárkózni a spanyolokhoz, hiszen a Juventus óriási összeget kész kiadni Paul Pogbáért, és Matthijs de Ligt is oda tarthat. Romalu Lukaku lehet a másik nagy név, aki felforgathatja az olasz piacot, ő a San Siroba helyezheti át székhelyét.

LIGUE 1. A PSG általában vezeti a francia költekezők listáját, de az UEFA lehetséges büntetésének árnyékában a párizsiak még nem nyitották ki csekkfüzetük. Inkább távozókról lehet hallani a Ligue 1 kapcsán, hiszen Moussa Dembélé (Lyon) és Nicholas Pepe (Lille) is Angliában köthet ki.

Fotó forrása: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images